サンライズ・ロード、「ライジング・バギー Level S」登場…4月17日オープン

兵庫県三木市のネスタリゾート神戸は、4月17日より新エリア「サンライズ・ロード」で新たなバギーアクティビティ2種類をオープンする。

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新設するのは「ライジング・バギー Level S」と「ネスタ・バギーツアー」で、同日から利用できる。

「サンライズ・ロード」は3年間の構想を経て、東エリア約2万㎡を開発して誕生した冒険エリアだ。アメリカのルート66のロードトリップの高揚感をテーマに、既存のアクティビティに加えて新たな体験を拡充し、園内の回遊性も高めたという。

同エリアでは、2月に順次開業した「ブラスター・バトルフィールド」「ライジング・バギー」「キャンディー・カート」と合わせ、バギー・カート系の体験が計5つになる。

「ライジング・バギー Level S」は2人乗りで、合計体重200kg以下が条件。運転者は四輪運転免許所持者であることが必要で、同行者は6歳以上かつ身長110cm以上とする。利用は1Dayパス対象で、整理券の配布はなく待ち列対応だ。

「ネスタ・バギーツアー」は2人乗りで、合計体重158kg以下が条件。運転者は四輪の運転免許所持者であることが必要で、同行者は4歳以上かつ身長95cm以上とする。1Dayパス対象で、整理券の配布はなく待ち列対応としている。

料金は「ネスタ・バギーツアー」が3000円/1台（1台2名まで体験可能）。レインコート上下セット（大人用 330円、子供用 280円）や靴（1500円）などの販売も案内されている。いずれも税込み価格としている。