個人向けカーリース比較・相談サービス「モビカリ」を全国展開　andモビリティが提供開始

法人向けカーリースを主軸に事業を展開してきたandモビリティ（アンドモビリティ）は、個人向けカーリースサービス「モビカリ」を全国対応で提供開始した。

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モビカリは、複数のリース会社と連携し、利用者一人ひとりのライフプランや利用目的に合わせて条件を整理しながら、無理のないカーリース設計を行なう比較・相談型のオンラインサービスだ。

●カーリースは普及したが…

近年、個人向けカーリースは選択肢が広がり、クルマを所有せずに利用するという考え方も一般化してきた。いっぽうで、月額条件の分かりやすさだけに注目して契約を進めた結果、契約内容やリース満了時の条件を十分に理解しないまま利用してしまい、不安を感じるケースも見受けられる。

andモビリティはこれまで法人向けカーリース設計を行なう中で、全国の保険代理店やファイナンシャルプランナーなど多くのパートナーと連携してきた。その経験から「契約前の理解」や「将来を見据えた説明」の重要性を強く感じ、個人向けサービスとしてモビカリを立ち上げた。

●モビカリの4つの特長

モビカリには4つの特長がある。

1つ目は「比較を前提としたカーリース設計」だ。複数の提携リース会社と連携し、国産全メーカー・輸入車の新車、中古車リースまで対応している。

2つ目は「アドバイザーによる伴走サポート」だ。専任のアドバイザーが疑問や不安を整理しながら対応し、即決を促すような営業ではなく、納得感を重視したサポートを行なうという。

3つ目は「契約後も見据えた説明の重視」だ。リース満了時の考え方や注意点についても事前に説明し、長期的に安心して利用できる体制に留意している。

4つ目は「全国納車対応・オンライン完結」だ。相談から契約までをオンラインで完結できる体制とし、初回対応後はLINEをメインツールとして活用。忙しい利用者でも相談できる仕組みを構築している。

●法人向けカーリースでの実績

モビカリのブランドコンセプトは「法人品質を、やさしく」だ。法人向けカーリースで培ってきた設計思想と仕組みをそのままに、個人向けとして分かりやすく提供することをめざしている。

andモビリティは「人とクルマを心で結ぶモビリティサービスを展開する」という企業理念のもと、今後は利用者の声や実績をもとに、より一人ひとりの生活に寄り添ったモビリティサービスの提供をめざすとしている。