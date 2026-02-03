ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

FUELFEST JAPAN、NFT特別デザインチケット発売…フェアレディZやスープラをデザイン

チケミーは2月3日、NFTチケットプラットフォーム「TicketMe」にて、世界的カーイベント「FUELFEST JAPAN」の公式入場チケットの取り扱いを開始した。前回は約2万人が来場した同イベントの入場に使用可能な正規チケットだ。

「TicketMe」では、標準の入場チケットに加え、2026年1月から8月まで月替り・数量限定の特別デザイン入場チケットを販売する。各月ごとに異なる車両デザインを採用しており、来場の記念として楽しめる。2月には『フェアレディZ』、『RWB997』（ポルシェ『911』ベース）、トヨタ『スープラ』のデザインが登場予定だ。さらに、人気インフルエンサーとのコラボレーションデザインチケットも販売される。

FUELFEST JAPANは、モディファイドカーや希少車が集う日本最大級のカーイベントで、ライブドリフトやドラッグレース、ミュージックライブなどモータースポーツとエンターテインメントが一日中楽しめる。映画『ワイルド・スピード』の劇中車やレプリカ車両の展示・走行もあり、車好きだけでなく映画ファンや家族連れにも好評だ。

8月11日（火）には富士スピードウェイで「FUELFEST JAPAN WORLD TOUR 2026 in TOKYO JAPAN」が開催される。通常入場チケットや特別デザインチケットは「TicketMe」の販売ページから購入可能で、多言語表示（最大9言語）や多通貨決済に対応しているため、海外からも安心して購入できる。

購入したNFTチケットはイベント終了後もデジタル上で保存でき、来場の証明として残る。

《森脇稔》

