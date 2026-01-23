ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スタンレー電気、新卒採用サイト刷新…目指す姿や価値観をより明確に発信

スタンレー電気は1月23日、新卒採用サイトをリニューアルしたと発表した。

新卒採用サイトは学生と企業の最初の接点となる重要な場だ。今回の刷新はサイト全体の構成とコンテンツを見直し、同社が目指す姿や大切にしている価値観をより明確に伝えることを目的としている。

主なリニューアルポイントは、採用メッセージとして人的資本を重視する姿勢を強調し、新たに人事役員からのメッセージを設けたこと。これにより、業界動向や同社の役割、今後の方向性を人事トップの言葉で紹介し、理解を深めやすくしている。

また、コース紹介では仕事内容や主な勤務地、働き方、やりがいをビジネスフローに沿って掲載しており、学生が自身に合う職種や配属先を企業研究できるようにした。社員紹介も刷新し、研究開発系からコーポレート管理系まで幅広い職種の1日の業務やキャリアを紹介している。さらに、拠点紹介に「コース×拠点マップ」を新設し、各コースの主な活躍拠点をひと目で確認できるようにした。

スタンレー電気は1920年に自動車用特殊電球の製造販売を目的に創業。現在は世界の主要な四輪・二輪メーカーに製品を供給し、自動車照明以外にも可視光・赤外・紫外LEDやLCDなどのコンポーネンツ製品、電子応用製品を手がけている。これらで暮らしの安全安心に貢献している。

同社は今後も情報充実とサイト改善を継続し、多くの学生に魅力を伝える努力を続ける、としている。

《森脇稔》

