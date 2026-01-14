ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイテクトグループ、超高精度ベアリング「PRECILENCE」などを出展へ…CONVERTECH2026

ジェイテクトのグループ会社のジェイテクトプレシジョンベアリングは、1月28日から30日に東京ビッグサイトで開催される「CONVERTECH2026」に彦山精機、硬化クローム工業、中原製作所とともに共同出展すると発表した。

ジェイテクトグループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションを掲げ、2030年のビジョンとして「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を目指している。

CONVERTECH2026は、加工技術研究会とJTBコミュニケーションデザインが主催し、モノづくりの上流から下流までを支える「塗る・貼る・切る」に関する加工機械や技術を展示する。スマートフォンやディスプレイの材料、新エネルギー分野でも重要なコンバーティング技術の新価値創出と課題解決を目指す展示会だ。

出展ブースでは、ロール専門メーカーの彦山精機、ロールめっきメーカーの硬化クローム工業、部品加工の中原製作所と共に、ロールを支える高精度ベアリングを紹介し、リチウムイオン電池製造や機能性フィルム成型加工での塗工精度向上に貢献する。

主な出品製品は、独自技術で実現した超高精度ベアリング「PRECILENCE」だ。一般的な高精度ベアリングの振れ精度が1.5μmであるのに対し、PRECILENCEは0.1μmの世界最高水準の精度を持つ。振れが極めて小さく精密な加工が可能で、高い回転精度が求められる分野で高い評価を得ている。

また、PRECILENCEを組み込んだ高精度ロールユニットも展示し、塗工面精度や歩留まりの向上に貢献する様子をデモンストレーションで紹介。さらに、設計や組付け時の課題に対応したソリューション提案も行う。

加えて、特殊環境用ベアリング「EXSEV」を出品。クリーンルーム、真空、高温、腐食環境など特殊条件で使用できる非磁性・絶縁・高速対応のベアリングで、潤滑剤が使えない場合にも対応できる製品だ。

彦山精機は1965年創業の高精度ロールを一貫生産する専門メーカー。硬化クローム工業は1940年創業で工業用硬質クロムめっきや電気ニッケルめっきを扱い、鉄鋼やフィルム製造など多業界向けに表面処理ロールを提供する。中原製作所は1948年創業の印刷機械部品やリチウムイオン電池製造機部品などの精密加工メーカーだ。

《森脇稔》

