ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「スコア・バハ1000」トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY」装着チームが総合優勝、年間チャンピオンに輝く

左：Alan Ampudia選手チーム　右：クリストファー・ポルヴォード選手チームの参戦車両
  • 左：Alan Ampudia選手チーム　右：クリストファー・ポルヴォード選手チームの参戦車両
  • トーヨータイヤ OPEN COUNTRY シリーズ

11月10日から16日にかけてメキシコで開催された「第58回スコア・バハ1000」において、トーヨータイヤ米国タイヤ販売子会社がピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY M/T-R」を供給・サポートした2チームが優勝と年間チャンピオンを獲得した。

【画像全2枚】

バハ1000ではクリストファー・ポルヴォード選手チームが総合優勝を果たした。また、無事完走を果たしたアラン・アンプディア選手チームは、「スコア・ワールド・デザート・チャンピオンシップ」の世界最高峰クラスであるスコア・トロフィートラック部門で、2年連続となる年間チャンピオンの栄冠を手にした。

「スコア・ワールド・デザート・チャンピオンシップ」は、山岳地帯や砂漠地帯など変化に富む路面状況の中を昼夜通して走破する世界でも過酷なオフロードレースシリーズだ。全4戦で構成され、なかでも最終戦のバハ1000では最も厳しい条件での戦いが繰り広げられることで知られている。

アンプディア選手は「シーズン開始時から目標にしていた連覇を達成しました。年間4戦中3勝を挙げることができたのは本当に信じられないことであり、勝利を支えてくれたトーヨータイヤに心から感謝しています」とコメントした。

トーヨータイヤ OPEN COUNTRY シリーズトーヨータイヤ OPEN COUNTRY シリーズ

ポルヴォード選手は「バハ1000での優勝は信じられない瞬間です。コ・ドライバーを務めてくださったブライス・メンジス選手と私にとって、まさにジェットコースターに乗っているようなレースでした」と喜びを語った。

もう一つ注目すべきは、トーヨータイヤと戦略的パートナーシップを締結している株式会社ジャオスのレースチーム「チーム・ジャオス」の活躍だ。同チームは今年度より投入した『レクサスGX 550h OVERTRAIL』に「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着し、ハイブリッド車による初のバハ1000完走（クラス2位）を果たした。ドライバーはOPEN COUNTRYブランドアンバサダーの能戸知徳選手が務めている。

トーヨータイヤは、過酷な環境下で行われるオフロードレースへの参戦で得られた経験をピックアップトラック/SUV向けタイヤの製品開発にフィードバックし、性能を磨いている。今後もレースを通じて得た知見を商品開発に生かし、より高性能・高品質で魅力的な製品をグローバルに届けていく方針だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES