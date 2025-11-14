carsの企業向けスマートカーライフ福利厚生サービス「cars WELLNESS」、REGAIN GROUPが導入

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

cars株式会社は11月13日、従業員・社用車のスマートカーライフ福利厚生サービス「cars WELLNESS（カーズウェルネス）」がREGAIN GROUPに導入されたと発表した。

cars WELLNESSは、従業員や社用車の乗り換え、車検点検、キズヘコミ修理、パーツ購入取付、タイヤ交換、洗車、コーティング、ローンリース、自動車保険、レスキューなど企業向けスマートカーライフ福利厚生サービスとして提供する。

全てお任せで、いつでもお得かつスピーディに従業員や家族の満足度向上・社用車管理の業務効率向上・企業の魅力を高めてブランド価値向上を実現する。

サービス内容は大きく4つに分かれる。

「スマート購入」では、新車・中古車・ライド車など全メーカー全車種の中から、欲しいマイカーの希望条件をリクエストするだけで、あとはcarsエージェントにお任せでスマートに乗り換えできるサービスを提供。さらに、メンテナンス費・税金コミコミの月額定額で利用できる、スマートリース「cars マイカー定額」も用意。購入成約時にはキャッシュバック特典もある。

「スマート売却」では、大切なマイカーを希望売却額でチャレンジできる「cars MARKET」で、売却成約時にはキャッシュバック特典もあり、これまでないスマートな売却体験を提供する。

「スマート洗車」では、いつでもどこでもお得にキレイなスマート洗車で、リーズナブルに地球に優しい手洗いと洗練されたプロの技で、新車のように美しくキレイに洗い上げて、撥水効果により輝きを保つ、これまでないスマートな洗車体験を提供する。

「スマートケア」では、いつでもどこでもお得に優良ストアによるスマートメンテで、安心安全に車検点検・キズヘコミ修理・パーツ交換などこれまでないスマートなカーライフケア体験を提供する。

REGAIN GROUP株式会社は、東京都港区芝公園に本社を置き、2008年12月に設立。Tを駆使した営業支援事業を展開している。

carsは今後も「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ&スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」によるグローバルカーライフテックサービスを提供していく。

