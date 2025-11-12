ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

DIY用木材のオーダーカットサービス「DIY Designer」、全国配送サービス開始…エクセディとアイピーシーが連携

エクセディは、DIY用木材のオーダーカットサービス「DIY Designer」において、11月11日より、一部地域を除く全国への配送サービスを開始した。

これまでは、北部九州・山口のホームセンター「グッデイ」店舗での受け取りに限定されていたサービスだったが、全国の顧客から「対応エリアを広げてほしい」「自宅まで配送してほしい」といった多くの要望が寄せられていた。これを受け、木材通販サイト「IPC DIYLab.」を運営するアイピーシーとの連携により、グッデイの店舗が近くにない顧客にも、自宅までサービスを届けることが可能となった。

DIY Designerは、近年のライフスタイルの多様化やSNSでの情報発信によりDIYへの関心が高まる中、「理想の家具の図面作成」や「木材の調達・カット」が多くのDIY愛好者にとって大きな障壁となっていた課題を解消するサービス。オンラインで直感的に家具を設計し、木材の種類とサイズを選択するだけで、プロが正確にカットした木材が自宅に直接配送される。

Webアプリの3D画面でオリジナル家具を設計し、組み立てに必要な木材の注文からカット依頼まで、全てオンラインで完結できるオーダーカットサービスとなっている。

配送は11月11日から開始され、配送エリアは全国（北海道・沖縄・離島除く）。配送料金は一律980円（税込）となる。

