ハロウィンバス運行開始、両備バスが特別企画　お菓子プレゼントも

両備ホールディングスの両備バスカンパニーは、玉野営業所と東備営業所でハロウィン仕様の特別バス「ハロウィンバス」を運行する。

玉野営業所のバスは、10月に開催された「鉄道の日フェア」で来場者がおばけやかぼちゃなどのモチーフを貼り付けて完成した「みんなのハロウィンバス」となっている。子どもたちが作成したカラフルな塗り絵も車内に掲示し、自由な発想が詰まった装飾が特徴だ。

いっぽう、東備営業所では西大寺鉄道をモチーフにしたレトロ車両「SAIBUS（さいバス）」をハロウィン仕様に装飾。懐かしさを感じるレトロな車両と色とりどりの装飾で、不思議な世界観を演出している。

2台のバスは10月31日まで、それぞれの営業所の区間で運行する。特に10月25日と26日には、ハロウィンバスが岡山市内で特別運行を実施。岡山駅と杜の街グレース間を走る対象便では、乗車客にハロウィンのお菓子をプレゼントする。

両備バスカンパニーでは、地域住民に公共交通をより楽しく、身近に感じてもらうため、こうした季節のバスを運行している。バスでの移動が思い出に残る体験となることをめざしている。

10月25日（土）、26日（日）限定

お菓子のプレゼントバス運行ダイヤ

●玉野営業所ハロウィンバス

岡山駅 15時30分 → 杜の街 15時38分

杜の街 15時45分 → 岡山駅 15時53分

岡山駅 16時10分 → 杜の街 16時18分

杜の街 16時25分 → 岡山駅 16時33分

●東備営業所ハロウィンバス（SAIBUS）

岡山駅 10時51分 → 杜の街 10時59分

杜の街 11時05分 → 岡山駅 11時13分

岡山駅 18時51分 → 杜の街 18時59分

杜の街 19時05分 → 岡山駅 19時13分