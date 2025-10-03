武蔵精密工業、東京オフィス開設…自動車部品以外の新規事業領域での成長めざす

愛知県に本社を置く武蔵精密工業（以下「ムサシ」）は10月1日、既存事業のさらなる発展と新規事業領域での成長を目的に、東京都港区に事業拠点（東京オフィス）を開設したと発表した。

【画像全5枚】

東京オフィスは、営業、マーケティング、人事、財務、法務、広報などの機能を持ち、戦略立案、実行支援、モニタリングを行うとともに、ムサシの価値を高め、社会に広げる拠点だ。自動車部品製造にとどまらず、「もうひとつのムサシ」を実現するための知見を集積し、未来を見据えた事業展開を加速していく。

また、オフィス内にはイベントや会議に利用できるステージを設置。国内外から訪れる顧客、投資家、メディア、そしてムサシの将来を担う人材との交流拠点として活用する。愛知県豊橋市に本社を置く企業として先駆的に東京拠点を構え、日本全国はもちろん世界からの優れたグローバル人材確保にもつなげていく。

東京オフィスの所在地は、東京都港区芝五丁目 田町タワー10階だ。

武蔵精密工業は四輪・二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャシー部品の開発・製造・販売を行っている。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力している。