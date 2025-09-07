ホーム プレミアム ビジネス 記事

CRI・ミドルウェア、インドのエレクトロニクス展に初出展を予定…デジタルメーター技術をアピールへ
CRI・ミドルウェアは、9月にインドのベンガルールで開催されるエレクトロニクス展示会「electronica India 2025」に初出展する。世界の成長市場であるインドでの認知拡大により、同社モビリティ製品のさらなる成長をめざす。

electronica India 2025は9月17日から19日まで、ベンガルール国際展示場で開催される。CRIの出展は、4月に発表した車両向けデジタルメーター映像ソリューションの、インド向け展開の取り組みのひとつだ。協業する萩原エレクトロニクスの海外子会社ハギワラインドのブースと、ジェトロが設置するジャパン・パビリオンブースの2つに出展する。

electronica India 2025では、モビリティの映像、音声、電飾をトータルコーディネートする仕組みを展示する予定だ。車両向けデジタルメーター映像ソリューション「CRI Glassco」の特長をさらに発展させたCANノーコード技術デモのほか、新たに開発したフロントグリルや内装などのLEDを多数制御する機能、さらに車内外のサウンドを制御する車載向けサウンド製品「CRI ADX Automotive」との組み合わせを紹介する。


《レスポンス編集部》

