10/22申込締切 「移動の手段から空間に変わる」クルマに求められる、もっと楽しいエンタメ空間とは

株式会社イードは、「移動の手段から空間に変わる」クルマに求められる、もっと楽しいエンタメ空間とは、を2025年10月24日（金）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2025年10月24日（金）10:45～12:00
申込締切：2025年10月22日（水）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜ゲスト講師＞
Dolby Laboratories, Inc. 日本法人社長（兼）東南アジア・太平州統轄 大沢幸弘 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

クルマは、従来、「移動手段」として、走る機能が重視されてきました。しかし、最近の中国の新興EVや、欧州高級車に見られるように「移動空間、拡張居住空間」としての価値軸が強くなりつつあります。クルマの中で、臨場感たっぷりに音楽をストリーミングで楽しむ時代です。
今回のセミナーでは、Dolby（ドルビー）社の音響Dolby Atmos（ドルビーアトモス）や映像Dolby Vision（ドルビービジョン）の解説、さらに、近年の世界車内エンターテインメントのトレンドをご紹介します。また、エンタメ体験の大きな進化が、日本メーカーの競争力強化にどうつながるのか、そして今後のクルマと、車内の音響・映像設計が生み出す価値について考察します。
対談では、モデレーター自身がデモ体験から得られたポイントを中心に議論する予定です。

1．Dolbyのエンターテインメントに関する取組の歴史
2．Dolby Atmos・Dolby Visionの原理と効果
3．世界で急激に向上する車内エンタメ体験
4．欧米プレミアムカーや中国新興勢との競争を有利に
5．拡張居住空間における音響・映像設計の付加価値
6．対談・質疑応答

インタビュー

※準備中

プロフィール

大沢 幸弘 氏
Dolby Laboratories, Inc. 日本法人社長（兼）東南アジア・太平州統轄

早稲田大学理工学部卒業、三井物産(株)に入社。プラント輸出および情報産業ビジネスに携わり、26年間にわたり世界各国で豊富な経験を積む。その後、米国テック企業のアジアや日本の責任者を歴任。2014年よりDolby Laboratories, Inc. 日本法人社長を務め、現在に至る。

鈴木 万治 氏
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。
本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

