10/22申込締切 「移動の手段から空間に変わる」クルマに求められる、もっと楽しいエンタメ空間とは

＜ゲスト講師＞

Dolby Laboratories, Inc. 日本法人社長（兼）東南アジア・太平州統轄 大沢幸弘 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

クルマは、従来、「移動手段」として、走る機能が重視されてきました。しかし、最近の中国の新興EVや、欧州高級車に見られるように「移動空間、拡張居住空間」としての価値軸が強くなりつつあります。クルマの中で、臨場感たっぷりに音楽をストリーミングで楽しむ時代です。

今回のセミナーでは、Dolby（ドルビー）社の音響Dolby Atmos（ドルビーアトモス）や映像Dolby Vision（ドルビービジョン）の解説、さらに、近年の世界車内エンターテインメントのトレンドをご紹介します。また、エンタメ体験の大きな進化が、日本メーカーの競争力強化にどうつながるのか、そして今後のクルマと、車内の音響・映像設計が生み出す価値について考察します。

対談では、モデレーター自身がデモ体験から得られたポイントを中心に議論する予定です。

1．Dolbyのエンターテインメントに関する取組の歴史

2．Dolby Atmos・Dolby Visionの原理と効果

3．世界で急激に向上する車内エンタメ体験

4．欧米プレミアムカーや中国新興勢との競争を有利に

5．拡張居住空間における音響・映像設計の付加価値

6．対談・質疑応答

インタビュー

プロフィール

大沢 幸弘 氏

Dolby Laboratories, Inc. 日本法人社長（兼）東南アジア・太平州統轄

早稲田大学理工学部卒業、三井物産(株)に入社。プラント輸出および情報産業ビジネスに携わり、26年間にわたり世界各国で豊富な経験を積む。その後、米国テック企業のアジアや日本の責任者を歴任。2014年よりDolby Laboratories, Inc. 日本法人社長を務め、現在に至る。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

