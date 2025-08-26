宇品BMW、リニューアルオープン…新コンセプト「リテール・ネクスト」導入

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラーのバルコムモータースは、「宇品BMW」をリニューアルオープンし、営業を開始した。

今回のリニューアルでは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマとした新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入する。このコンセプトは、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とし、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定だ。

宇品BMWは、広島都市高速からの連携が良く、広島市の海の玄関口である広島港を有し、都会的な雰囲気と自然が調和したベイエリアに位置している。ショールームは、宇品エリアのメインストリート沿いに2004年の開所当初より所在し、今回が初めての大規模なリニューアルとなる。

リニューアル後の宇品BMWは、広島市南区宇品西3-4-23に所在し、ショールーム面積は406平方m、展示台数は4台となる。営業時間は10時から18時まで、定休日は火曜日、第2水曜日、年末年始となっている。