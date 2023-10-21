トヨタはトラブル続き、工場停止や『ライズ』注文取消…新聞ウォッチ週末エディション

今年5月、委託生産するダイハツ工業による認証手続きに関する不正が発覚し、トヨタ自動車ブランドとしても販売している小型多目的スポーツ車（SUV）『ライズ』について、顧客から既に受けた注文を取り消すことが分かったという。

今回は仕入れ先の部品メーカーによる“もらい事故”のようだが、それにしてもトヨタ自動車の国内工場で生産ラインの予期せぬ稼働停止が相次いでいる。

水曜日： トヨタ自動車が国内7工場で稼働停止、仕入れ先の中央発条で爆発事故［新聞ウォッチ］

「一部工場20日まで停止」や「復旧見通し立たず」（朝日）。さらに「工場停止拡大」（毎日）や「あすも生産停止」（日経）のほか「復旧23日以降に」（産経、東京）などと、きょうの各紙の見出しはさまざまだが、記事に大差はない。

木曜日： トヨタ自動車、長引く生産停止---新たに宮城・岩手など8工場13ラインに拡大［新聞ウォッチ］

金曜日：ビッグモーターの34店舗、来週中にも行政処分、グッドスピードは新たに91件の保険金不正発覚［新聞ウォッチ］

中古車販売大手のビッグモーターによる自動車保険金の不正請求問題で、国土交通省は、道路運送車両法に基づく行政処分の対象となる34店舗について、「聴聞の結果を踏まえ、速やかに確定させる」として、早ければ来週中にも一斉に処分を実施するという。