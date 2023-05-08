デンソーの会長・社長、ニデックの副社長など…注目の『人事情報』ランキング　4月掲載

4月1～30日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。上位に来たのはニデック（旧：日本電産）、副社長執行役員5名の人事。デンソーでは会長・社長人事が発表されました。トヨタ自動車では前会長の内山田竹志氏がExecutive Fellowに。
1位） SUBARU・人事情報 2023年5月1日付：373 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/07/369645.html
2位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年4月1日付：117 Pt.
2023年4月1日付、副社長執行役員5名の人事：小関敏彦（昇任）、岸田光哉（昇任）、北尾宜久（昇任）、西本達也（新任）、大塚俊之（新任）の各氏。
https://response.jp/article/2023/04/14/369915.html
3位） トヨタ自動車・人事情報 2023年4月1日付：104 Pt.
Executive Fellow に内山田竹志氏（新任）。代表取締役を継続、Executive Fellowとして、トヨタグループの先端・先行開発の指南役を担当する。
https://response.jp/article/2023/04/03/369429.html
4位） 三菱電機・人事情報 2023年6月開催予定定時株主総会付：87 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/07/369659.html
4位） 日産自動車・人事情報 2023年4月1日付：87 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/03/369439.html
6位） デンソー・人事情報 2023年4月1日付：49 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/14/369925.html
7位） ダイハツ工業・人事情報 2023年4月1日付：47 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/05/369544.html
8位） デンソー・人事情報 2023年定時株主総会日付：46 Pt.
有馬浩二氏が新役職：代表取締役会長CEO（旧役職：代表取締役社長CEO）、林新之助氏が新役職：代表取締役社長COO（旧役職：経営役員）
https://response.jp/article/2023/04/19/370108.html
9位） いすゞ自動車・人事情報 2023年4月1日付：45 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/11/369800.html
9位） SUBARU・人事情報 2023年5月1日付：45 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/17/370008.html