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アイドリングストップ機能をキャンセル、ブリッツの「アイドリングストップジャンパー」に19車種を追加

BLITZアイドリングストップジャンパー
  • BLITZアイドリングストップジャンパー

チューニングパーツメーカーのBLITZ（ブリッツ）から、アイドリングストップ機能を自動的に制御可能な電子パーツ製品「Idoling Stop Jumper（アイドリングストップジャンパー）」に全19車種用製品が一挙に追加された。販売開始は2月8日から。

追加されたのは、レクサス『NX350』、トヨタ『ハイラックス』、『ライズ』、日産『セレナ』、スバル『シフォン／シフォンカスタム』、ホンダ『N-WGN／N-WGNカスタム』、『シビック』、『ステップワゴン』、スズキ『アルト』、『ワゴンRカスタムZ』、ダイハツ『アトレー／ハイゼットカーゴ』、『タント／タントカスタム／タントファンクロス』、『ムーヴキャンバス』、『ロッキー』

エンジンを始動する度に「エンジンをストップするモード」にリセットされてしまうアイドリングストップ機能だが、この「アイドリングストップジャンパー」を装着することで、エンジン始動の際にアイドリングストップ機能を自動的にキャンセルするよう動作させる。

本文（Mycar-life）へ　https://www.mycar-life.com/article/2023/02/17/25948.html

《Mycar-life編集部》

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