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ベトナム・ビンズン新都市で自動運転車活用によるMaaS実証を開始
2022年10月3日（月）17時18分
《レスポンス編集部》
東急、東急グループ
自動運転、高度運転支援（ADAS）
MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）
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