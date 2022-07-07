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輸入車販売、2年ぶりのマイナス…14.7％減の11万6408台　2022年上半期

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日本自動車輸入組合は7月6日、2022年上半期（1～6月）の輸入車新規登録台数（外国車メーカー）を発表。前年同期比14.7％減の11万6408台で2年ぶりのマイナスとなった。

ブランド別では、メルセデスベンツが同11.6％減ながら2万4372台を販売し、8年連続トップ。フォルクスワーゲンは同14.8％減の1万4735台で4年連続のマイナスとなったが、2年ぶりの2位浮上。3位BMWは同26.3％減の1万4049台で2年ぶりのマイナスとなった。

そのほか、BMW MINIとポルシェを除くトップ10全ブランドがマイナスとなった。

2022年上半期 輸入車販売台数ランキング

1位［1位］：メルセデスベンツ　2万4372台（11.6％減・2年ぶり減）
2位［3位］：フォルクスワーゲン　1万4735台（14.8％減・4年連続減）
3位［2位］：BMW　1万4049台（26.3％減・2年ぶり減）
4位［4位］：アウディ　9905台（22.9％減・2年ぶり減）
5位［5位］：BMW MINI　9334台（2.2％増・2年連続増）
6位［6位］：ボルボ　8036台（4.7％減・2年ぶり減）
7位［8位］：ジープ　5095台（30.9％減・2年ぶり減）
8位［10位］：ポルシェ　4068台（3.7％増・3年連続増）
9位［7位］：プジョー　4050台（45.2％減・2年ぶり減）
10位［9位］：ルノー　4027台（3.5％減・2年ぶり減）

［］内は前年順位、（）内は前年比。

なお、日本メーカー車の輸入車新規登録台数は同25.4％減の3万7546台で2年ぶりのマイナス。これを合わせた合計では、同17.6％減の15万3954台で2年ぶりのマイナスとなった。


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《纐纈敏也＠DAYS》

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