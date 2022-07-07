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新車販売総合ランキング、N-BOX首位奪還…ヤリスは3割減で2位転落　2022年上半期車名別

ホンダ N-BOX
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  • トヨタ ヤリス

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は7月6日、2022年上半期（1～6月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が2年ぶりのトップに返り咲いた。

N-BOXは前年同期比6.0％減ながら10万3948台とコロナ禍や半導体不足で新車販売が伸び悩む中、好調を維持した。一方、昨年初の首位に立ったトヨタ『ヤリス』は同31.5％減の8万1580台と3割を超す大幅減。首位N-BOXとの差は2万2368台と大きく開いた。

3位は7万0988台を販売したトヨタ『カローラ』。以下、トヨタ『ルーミー』（6万5525台）、日産『ノート』（5万6948台）が続いた。

ランキング上位10台に占める軽自動車は4車種で、昨年より1車種減少した。

2022年上半期の新車販売台数ランキング

1位［2位］：ホンダN-BOX　10万3948台（6.0％減・2年ぶり減）
2位［1位］：トヨタ・ヤリス　8万1580台（31.5％減）
3位［8位］：トヨタ・カローラ　7万0988台（31.8％増・2年ぶり増）
4位［4位］：トヨタ・ルーミー　6万5525台（15.4％減・2年ぶり減）
5位［12位］：日産ノート　5万6948台（21.5％増・2年連続増）
6位［3位］：スズキ・スペーシア　4万7675台（39.4％減・2年ぶり減）
7位［11位］：トヨタ・ライズ　4万5380台（5.4％減）
8位［5位］：ダイハツ・タント　4万4188台（36.2％減・2年ぶり減）
9位［18位］：ホンダ・フリード　4万3827台（23.3％増・3年ぶり増）
10位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　4万2498台（26.4％減・2年ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比。


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《纐纈敏也＠DAYS》

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