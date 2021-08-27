【夏休み 2021】自由研究…28、29、30、31日、オンライン企画だよ!!

『レスポンス』と姉妹サイト『リアニマル』、『リセマム』に掲載された【夏休み】の記事一覧。オンラインでの実施と自由研究のヒントをピックアップした。予約や実施の詳細はそれぞれの運営者に最新情報を確認して欲しい。
自由研究のヒント
■【夏休み】工作、実験、料理…「自由研究本」ランキング hontoしらべ
https://response.jp/article/2021/07/23/347941.html
■【夏休み】自由研究ランキング2021…中学生におすすめのテーマ10選
https://resemom.jp/article/2021/08/04/62996.html
■【夏休み】自由研究ランキング2021…小学生におすすめのテーマ10選
https://resemom.jp/article/2021/08/04/62995.html
■【夏休み】低予算で作る工作＆自由研究---材料費30円から
http://response.jp/article/2021/08/02/348264.html
■【夏休み】100均を活用して自由研究---オススメの画材・道具と使い勝手
https://response.jp/article/2021/08/17/348630.html
以下、実施最終日の順に掲載。リストの下の方でもすでに開催しているイベントがあるから注意してほしい。
最終日が8月28～29日
■【8月28日まで】秋葉原駅がバーチャル空間に登場…リアルとデジタルを融合した企画も
https://response.jp/article/2021/08/13/348554.html
■【要予約、8月29日まで】自由研究を応援する海外オンラインツアー、JTB
https://resemom.jp/article/2021/07/15/62755.html
■【要予約、8月29日まで】水素エネルギーを学ぶ、リモート見学ツアー
https://resemom.jp/article/2021/08/05/63026.html
■【要予約、8月29日】親子で学べるお金のオンライン体験アクティビティ
https://resemom.jp/article/2021/08/16/63134.html
■【8月29日まで】自宅で楽しめるオンラインイベント、レゴ夏フェス
https://resemom.jp/article/2021/07/15/62743.html
■【8月29日まで】サントリー美術館、自宅で参加できるオンラインイベント
https://resemom.jp/article/2021/08/06/63039.html
東海汽船クラフトチャレンジキャンペーン最終日が8月30～31日
■【8月31日まで】東海汽船クラフトチャレンジ…巨大クラフト船があたる！
https://response.jp/article/2021/08/01/348221.html
■【8月31日まで】水のミュージアムオンライン
https://resemom.jp/article/2021/08/16/63133.html
■【夏休み】「救急車ってどんな感じ？」ふりがなつきでおしえましょう
https://response.jp/article/2021/08/09/348450.html
■【夏休み】ホンダ、SDGsテーマの自由研究コンテンツ
https://response.jp/article/2021/08/11/348500.html
■【夏休み】オンライン講座gacco「親子で学ぶ漢字のなりたち」開講
https://resemom.jp/article/2021/08/10/63055.html
■【夏休み】東京工芸大「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2021」オンライン開催
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63113.html
ワオ高「教養としてのお盆」オンライン授業■【夏休み】ワオ高、スマホで学べる「教養としてのお盆」講座無料公開
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63115.html
■【夏休み】親子でSDGsと未来食を学ぶ「コオロギパンの作り方講座」動画配信
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63117.html
■【10月19日まで】バイクのふるさと浜松、2021年はオンライン開催---「ばくおん!!」とのコラボ企画も
http://response.jp/article/2021/08/18/348673.html
■【12月10日まで】三菱自動車、小学生対象の自動車相談室を開設
http://response.jp/article/2021/07/21/347890.html
ヤバイぜ……
■【夏休み】1日で仕上げる自由研究をラインアップ…学研キッズネット
https://resemom.jp/article/2021/08/17/63158.html
■【夏休み残り0日】自由研究「残り日数別作品」4アイディア---お金をかけずに
http://response.jp/article/2021/07/22/347933.html
学校へ行くのがつらい
■【2学期】夏休み明けの子供たちへ、文科大臣がメッセージ
https://resemom.jp/article/2021/08/20/63209.html
■【2学期】いましんどくなっている子どもたちへ児童館から呼びかけ、自殺予防週間
https://resemom.jp/article/2021/08/20/63219.html
■【2学期】今いじめられている君へ、著名人が過去のいじめ語る
https://resemom.jp/article/2021/08/23/63238.html
■【2学期】Yahoo!ニュース「自殺防止」特設ページ公開
https://resemom.jp/article/2021/08/26/63304.html