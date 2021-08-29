【夏休み 2021】自由研究あと1日、あと0日、マズイぜヤバイぜ…学校へ行くのがつらいなら

『レスポンス』と姉妹サイト『リセマム』に掲載された【夏休み】の記事一覧。オンラインで実施の自由研究のヒントをピックアップした。手間と暇をかけられなくてもできることはある!! 学校へ行くのがつらくなった君へのアドバイスも。
ヤバイぜ……
■【夏休み】1日で仕上げる自由研究をラインアップ…学研キッズネット
https://resemom.jp/article/2021/08/17/63158.html
■【夏休み残り0日】自由研究「残り日数別作品」4アイディア---お金をかけずに
http://response.jp/article/2021/07/22/347933.html
自由研究のヒント
■【夏休み】低予算で作る工作＆自由研究---材料費30円から
http://response.jp/article/2021/08/02/348264.html
■【夏休み】100均を活用して自由研究---オススメの画材・道具と使い勝手
https://response.jp/article/2021/08/17/348630.html
■【夏休み】「和牛を食べるだけ」で完成する自由研究、JA全農が公開
https://resemom.jp/article/2021/08/27/63330.html「和牛を食べるだけ」で完成する自由研究
文科大臣がメッセージ 子供（こども）のSOSの相談窓口（そうだんまどぐち）学校へ行くのがつらい
■【2学期】夏休み明けの子供たちへ、文科大臣がメッセージ
https://resemom.jp/article/2021/08/20/63209.html
■【2学期】いましんどくなっている子どもたちへ児童館から呼びかけ、自殺予防週間
https://resemom.jp/article/2021/08/20/63219.html
■【2学期】今いじめられている君へ、著名人が過去のいじめ語る
https://resemom.jp/article/2021/08/23/63238.html
■【2学期】Yahoo!ニュース「自殺防止」特設ページ公開
https://resemom.jp/article/2021/08/26/63304.htmlYahoo!ニュース「自殺防止」
最終日が8月30～31日のオンラインイベント
■【8月31日まで】東海汽船クラフトチャレンジ…巨大クラフト船があたる！
https://response.jp/article/2021/08/01/348221.html
■【8月31日まで】水のミュージアムオンライン
https://resemom.jp/article/2021/08/16/63133.html
■【夏休み】「救急車ってどんな感じ？」ふりがなつきでおしえましょう
https://response.jp/article/2021/08/09/348450.html
■【夏休み】ホンダ、SDGsテーマの自由研究コンテンツ
https://response.jp/article/2021/08/11/348500.html
■【夏休み】オンライン講座gacco「親子で学ぶ漢字のなりたち」開講
https://resemom.jp/article/2021/08/10/63055.html
■【夏休み】東京工芸大「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2021」オンライン開催
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63113.html
■【夏休み】ワオ高、スマホで学べる「教養としてのお盆」講座無料公開
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63115.html
■【夏休み】親子でSDGsと未来食を学ぶ「コオロギパンの作り方講座」動画配信
https://resemom.jp/article/2021/08/13/63117.html
バイクのふるさと浜松2021■【10月19日まで】バイクのふるさと浜松、2021年はオンライン開催---「ばくおん!!」とのコラボ企画も
http://response.jp/article/2021/08/18/348673.html
■【12月10日まで】三菱自動車、小学生対象の自動車相談室を開設
http://response.jp/article/2021/07/21/347890.html