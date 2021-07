ルノー×エディフィス、カプセルコレクション発売へ…テーマは「フランスの都市型SUVスタイル」

ルノー・ジャポン(Renault)は、フランス発のファッションブランド「エディフィス」(Edifice)とコラボした数量限定のカプセルコレクションを8月13日から全国のエディフィスショップで発売する。

ルノー・ジャポンとエディフィスは2020年7月に初コラボ。ルノー創業120周年を記念したカプセルコレクションを発売した。3回目のコラボとなる今回は、都市型SUVの新型『キャプチャー』から着想を得て、「フランスの都市型SUVスタイル」をテーマとしたカプセルコレクションを発売する。

新型キャプチャーは、躍動感と官能性を併せ持ち、都会の街並みによく似合う洗練されたフレンチデザインと、機能的で最新のデジタル技術を取り入れたインテリア、そして先進の運転支援システムを搭載したスムースで余裕のある走りが特長の都市型SUV。大人の都市生活者のためにデザインされたブルゾン、パンツ、バッグ、サングラス、Tシャツなど全11アイテムをラインアップする。

ルノー×エディフィス カプセルコレクション

・ルノー×迷迭香 for エディフィス ジャケット(2万5000円)

・ルノー×迷迭香 for エディフィス パンツ(1万6000円)

・ルノー×迷迭香 for エディフィス ショーツ(1万3000円)

・ルノー×ミレー for エディフィス コラボレーションバッグ EXP 20+(1万7500円)

・ルノー×ミレー for エディフィス コラボレーションバッグ EXP SD(5000円)

・ルノー×ミレー for エディフィス コラボレーションバッグ キューブトート(5300円)

・ルノー×アイシンク ヒロブ for エディフィス サングラス(2万5000円)

・ルノー for エディフィス ロゴTシャツ(5500円)

・ルノー for エディフィス ポケットTシャツ(5500円)

・ルノー for エディフィス ポケットTシャツ(8000円)

・ルノー for エディフィス ダイアモンドネックTシャツ(8000円)