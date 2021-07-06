ホンダ N-BOX 余裕のV7、日産ルークス は5位どまり　軽自動車販売2021年上半期車名別

全国軽自動車協会連合会は7月6日、2021年上半期（1～6月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比9.0％増の11万0551台で7年連続のトップとなった。

2位はスズキ『スペーシア』で、同20.5％増の7万8698台。首位N-BOXとは3万1853台差と大きく引き離された。3位は同11.3％増の6万9262台を販売したダイハツ『タント』。トップ3は前年と同じ顔ぶれとなった。

完成度の高さから躍進が期待された『日産ルークス』は5位にとどまった。ダイハツの新型コンパクトクロスオーバーSUV『タフト』は9位にランクイン。一方、ホンダ『N-WGN』、スズキ『ワゴンR』はトップ10圏外となった。

2021年上半期の軽自動車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX 11万0551台（9.0％増・2年ぶり増）

2位［2位］：スズキ・スペーシア 7万8698台（20.5％増・2年ぶり増）

3位［3位］：ダイハツ・タント 6万9262台（11.3％増・2年ぶり増）

4位［5位］：ダイハツ・ムーヴ 5万7761台（19.6％増・3年ぶり増）

5位［11位］：日産ルークス 5万0055台（109.9％増）

6位［7位］：スズキ・ハスラー 4万8221台（28.9％増・2年連続増）

7位［10位］：スズキ・アルト 3万6359台（18.9％増・6年ぶり増）

8位［6位］：ダイハツ・ミラ 3万6159台（4.6％減・2年連続減）

9位［15位］：ダイハツ・タフト 3万2191台（533.8％増）

10位［4位］：日産デイズ 3万1558台（42.9％減・2年連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比