日本グッドイヤーは、商用車用タイヤ「カーゴプロ」について、生産国が中国であるにも関わらず「MADE IN JAPAN」のラベルを貼ったタイヤが混在している可能性があるとして、注意を呼びかけている。

カーゴプロは日本グッドイヤーが今年1月より国内で販売を開始した商用車用タイヤ。2021年2月16日~4月2日に東北、関東、中国地区へ出荷された145/80R12 80/78N、145R12 6PRの2サイズ、最大8374本に原産国誤表示ラベルが貼付された可能性があるという。

誤ったタイヤラベルには「MADE IN JAPAN」の表記があるが、本体側面には「MANUFACTURED BY GOODYEAR IN CHINA」(中国産)と正しく打刻されている。また、正しいラベルには原産国表示がなく、注意事項内に「原産国はタイヤサイドに刻印されています」と表記されている。

なお、該当製品の品質、安全性、性能面に問題はない。