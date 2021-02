フォードモーター(Ford Motor)のジム・ファーリーCEOは2月23日、自身の公式ツイッターを通じて、フォードの新型車を2月24日9時(日本時間同日23時)に初公開すると発表した。

ファーリーCEOは2020年10月、フォードモーターのトップにCOO(最高執行責任者)から昇格する形で就任した。かつて米国トヨタ販売で、副社長を務めた経歴も持つ人物だ。

そのファーリーCEOが自身の公式ツイッターを通じて、新型車を2月24日9時に初公開すると発表した。同CEOによると、この新型車はタフでありながら、最上級のラグジュアリーも備えているという。

Join @Ford on February 24 at 9:00 AM EST as we reveal rugged luxury at its finest. https://t.co/iH8bPYiDAx