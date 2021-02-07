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雪に立ち向かう…世界の除雪車［フォトレポート 写真38枚］

　　 ガルヒング（ドイツ）
  • ガルヒング（ドイツ）
  • フランクフルト空港（ドイツ）
  • バート・クロスターラウスニッツ（ドイツ）
  • ミュンヘン空港（ドイツ）
  • センテニアル空港（アメリカ）
  • センテニアル空港（アメリカ）
  • ミネアポリス・セントポール空港（アメリカ）
  • ミネアポリス・セントポール空港（アメリカ）
この冬は日本の各地で大雪が降り、道路の通行止めや鉄道の運休といった移動の障害だけでなく、高速道路上で多数の自動車が立ち往生、滞留するという事態が発生しました。世界各地で活躍する除雪車両を紹介。
《高木啓》

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