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雪に立ち向かう…世界の除雪車［フォトレポート 写真38枚］
2021年2月7日（日）19時00分
この冬は日本の各地で大雪が降り、道路の通行止めや鉄道の運休といった移動の障害だけでなく、高速道路上で多数の自動車が立ち往生、滞留するという事態が発生しました。世界各地で活躍する除雪車両を紹介。
《高木啓》
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