ホンダ N-BOX、ヤリスを抑え新車販売4年連続トップ　2020年車名別

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月9日、2020年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』（19万5984台・前年比22.7％減）が4年連続でトップとなった。

トヨタ『ヤリス』（15万1766台・同86.1％増）は2位にランクイン。登録車が2位となるのは2017年のトヨタ『プリウス』以来、3年ぶり。首位N-BOXとの差は4万4218台だった。3位は昨年同様、スズキ『スペーシア』（13万9851台・同15.9％減）だった。

2020年車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX 19万5984台（22.7％減・6年ぶり減）

2位［17位］：トヨタ・ヤリス 15万1766台（86.1％増・3年ぶり増）

3位［3位］：スズキ・スペーシア 13万9851台（15.9％減・5年ぶり減）

4位［2位］：ダイハツ・タント 12万9680台（26.0％減・2年ぶり減）

5位［55位］：トヨタ・ライズ 12万6038台（659.2％増・2年連続増）

6位［9位］：トヨタ・カローラ 11万8276台（13.3％増・3年連続増）

7位［6位］：ダイハツ・ムーヴ 10万4133台（15.2％減・3年連続減）

8位［19位］：ホンダ・フィット 9万8210台（32.0％増・6年ぶり増）

9位［21位］：トヨタ・アルファード 9万0748台（32.1％増・4年連続増）

10位［13位］：トヨタ・ルーミー 8万7242台（4.8％減・4年ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

※ヤリスは昨年のヴィッツとの比較の参考値