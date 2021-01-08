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ホンダ N-BOX、ヤリスを抑え新車販売4年連続トップ　2020年車名別

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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月9日、2020年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』（19万5984台・前年比22.7％減）が4年連続でトップとなった。

トヨタ『ヤリス』（15万1766台・同86.1％増）は2位にランクイン。登録車が2位となるのは2017年のトヨタ『プリウス』以来、3年ぶり。首位N-BOXとの差は4万4218台だった。3位は昨年同様、スズキ『スペーシア』（13万9851台・同15.9％減）だった。

2020年車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　19万5984台（22.7％減・6年ぶり減）
2位［17位］：トヨタ・ヤリス　15万1766台（86.1％増・3年ぶり増）
3位［3位］：スズキ・スペーシア　13万9851台（15.9％減・5年ぶり減）
4位［2位］：ダイハツ・タント　12万9680台（26.0％減・2年ぶり減）
5位［55位］：トヨタ・ライズ　12万6038台（659.2％増・2年連続増）
6位［9位］：トヨタ・カローラ　11万8276台（13.3％増・3年連続増）
7位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　10万4133台（15.2％減・3年連続減）
8位［19位］：ホンダ・フィット　9万8210台（32.0％増・6年ぶり増）
9位［21位］：トヨタ・アルファード　9万0748台（32.1％増・4年連続増）
10位［13位］：トヨタ・ルーミー　8万7242台（4.8％減・4年ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比
※ヤリスは昨年のヴィッツとの比較の参考値

《纐纈敏也＠DAYS》

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