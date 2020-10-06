新車販売総合、4年連続トップの N-BOX に ヤリス が肉薄　2020年度上半期

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は10月6日、2020年度上半期（4～9月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比33.4％減の9万0612台を販売し、4年連続のトップとなった。

登録車トップのトヨタ『ヤリス』は7万9400台で2位。首位N-BOXに約1万台差まで迫る健闘を見せた。3位には、同21.8％減ながら6万2399台を販売したスズキ『スペーシア』がランクイン。トップ10の中に占める割合は前年同様、軽自動車、登録車ともに5台ずつとなった。

2020年度上半期 車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX 9万0612台（33.4％減・5年ぶり減）

2位［15位］：トヨタ・ヤリス 7万9400台（81.6％増・2年ぶり増）

3位［4位］：スズキ・スペーシア 6万2399台（21.8％減・5年ぶり減）

4位［-］：トヨタ・ライズ 6万1035台

5位［11位］：トヨタ・カローラ 5万5854台（15.0％増・3年連続増）

6位［2位］：ダイハツ・タント 5万2210台（40.8％減・2年ぶり減）

7位［17位］：ホンダ・フィット 5万0521台（16.7％増・2年連続増）

8位［22位］：トヨタ・アルファード 4万4311台（32.3％増・4年連続増）

9位［-］：日産ルークス 4万1112台

10位［6位］：ダイハツ・ムーヴ 4万0398台（35.6％減・2年ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

※ヤリスは前年同期のヴィッツとの比較の参考値