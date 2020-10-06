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新車販売総合、4年連続トップの N-BOX に ヤリス が肉薄　2020年度上半期

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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は10月6日、2020年度上半期（4～9月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比33.4％減の9万0612台を販売し、4年連続のトップとなった。

登録車トップのトヨタ『ヤリス』は7万9400台で2位。首位N-BOXに約1万台差まで迫る健闘を見せた。3位には、同21.8％減ながら6万2399台を販売したスズキ『スペーシア』がランクイン。トップ10の中に占める割合は前年同様、軽自動車、登録車ともに5台ずつとなった。

2020年度上半期 車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　9万0612台（33.4％減・5年ぶり減）
2位［15位］：トヨタ・ヤリス　7万9400台（81.6％増・2年ぶり増）
3位［4位］：スズキ・スペーシア　6万2399台（21.8％減・5年ぶり減）
4位［-］：トヨタ・ライズ　6万1035台
5位［11位］：トヨタ・カローラ　5万5854台（15.0％増・3年連続増）
6位［2位］：ダイハツ・タント　5万2210台（40.8％減・2年ぶり減）
7位［17位］：ホンダ・フィット　5万0521台（16.7％増・2年連続増）
8位［22位］：トヨタ・アルファード　4万4311台（32.3％増・4年連続増）
9位［-］：日産ルークス　4万1112台
10位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　4万0398台（35.6％減・2年ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比
※ヤリスは前年同期のヴィッツとの比較の参考値

《纐纈敏也＠DAYS》

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