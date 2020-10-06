新車登録ランキング1位は『ヤリス』、プリウス/アクア/シエンタはトップ10圏外　2020年度上半期

日本自動車販売協会連合会は10月6日、2020年度上半期（4～9月）の乗用車系車名別販売台数ランキングを発表。7万9400台を販売したトヨタ『ヤリス』がトップとなった。
今年2月に発売された新型車ヤリスは、6月をのぞく2020年度上半期すべての月で販売台数トップを記録した。2位は6万1035台を販売した『ライズ』、3位は前年同期比15.0％増の5万5854台を販売した『カローラ』。トヨタ車がトップ3を独占したのは4年ぶり。このときトップ3を形成した『プリウス』『アクア』『シエンタ』は今回、いずれもトップ10圏外。世代交代を思わせるランキングとなった。
2020年度上半期 車名別新車乗用車販売台数ランキング
1位［9位］：トヨタ・ヤリス 7万9400台（81.6％増・2年ぶり増）
2位［-］：トヨタ・ライズ 6万1035台
3位［6位］：トヨタ・カローラ 5万5854台（15.0％増・3年連続増）
4位［11位］：ホンダ・フィット 5万0521台（16.7％増・2年連続増）
5位［14位］：トヨタ・アルファード 4万4311台（32.3％増・4年連続増）
6位［5位］：トヨタ・ルーミー 3万4276台（30.3％減・3年ぶり減）
7位［10位］：ホンダ・フリード 3万2393台（25.5％減・2年ぶり減）
8位［23位］：トヨタ・ハリアー 3万1533台（62.9％増・3年ぶり増）
9位［2位］：日産ノート 3万1085台（47.3％減・3年連続減）
10位［7位］：日産セレナ 3万0135台（34.4％減・2年連続減）
※［］内は前年順位、（）内は前年比
※ヤリスは前年同期のヴィッツとの比較の参考値