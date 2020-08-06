新車販売総合、N-BOX が ヤリス をかわし8か月連続トップ　7月車名別

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は8月6日、2020年7月の通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同月比32.5％減の1万6222台ながら8か月連続のトップとなった。

登録車トップのトヨタ『ヤリス』は1万4004台で、前月から2ランクアップの2位に浮上。3位は前月同様スズキ『スペーシア』で、同5.1％増の1万3338台だった。

トップ10の内訳は前月同様、登録車、軽自動車5台ずつとなった。

2020年7月 新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX 1万6222台（32.5％減・7か月連続減）

2位［4位］：トヨタ・ヤリス 1万4004台（45.5％増・5か月連続増）

3位［3位］：スズキ・スペーシア 1万3338台（5.1％増・7か月ぶり増）

4位［9位］：ダイハツ・タント 1万3108台（9.7％減・8か月連続減）

5位［2位］：トヨタ・ライズ 1万2283台

6位［6位］：トヨタ・カローラ 1万0994台（24.2％増・2か月連続増）

7位［20位］：ダイハツ・ムーヴ 1万0073台（2.6％減・10か月連続減）

8位［23位］：トヨタ・ハリアー 9388台（173.3％増・2か月連続増）

9位［7位］：ホンダ・フィット 9213台（6.3％増・6か月連続増）

10位［8位］：スズキ・ハスラー 8831台（117.2％増・2か月連続増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

※ヤリスは昨年同期のヴィッツとの比較の参考値