新車販売総合で N-BOX が3連覇、2年連続でトップ5を軽が独占　2019年度車名別

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は4月4日、2019年度（2019年4月～2020年3月）の通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年度比3.3％増の24万7707台で、3年連続のトップとなった。

2位はダイハツ『タント』で同21.1％増の17万2679台、3位はスズキ『スペーシア』で同0.9％増の15万9799台。さらに4位に日産『デイズ』、5位にダイハツ『ムーヴ』が続き、昨年度に続き、トップ5を軽自動車勢が独占。登録車トップのトヨタ『カローラ』は6位どまりだった。

2019年度の新車販売台数ランキング上位10車は以下の通り。［］内は前年順位、（）内は前年比。

1位［1位］：ホンダN-BOX 24万7707台（3.3％増・4年連続増）

2位［3位］：ダイハツ・タント 17万2679台（21.1％増・2年連続増）

3位［2位］：スズキ・スペーシア 15万9799台（0.9％増・4年連続増）

4位［4位］：デイズ（日産）15万4881台（10.6％増・3年連続増）

5位［5位］：ダイハツ・ムーヴ 11万8675台（10.3％減・2年連続減）

6位［13位］：トヨタ・カローラ 11万4358台（21.1％増・2年連続増）

7位［8位］：トヨタ・プリウス 11万3361台（1.5％減・3年連続減）

8位［12位］：トヨタ・シエンタ 10万8067台（12.6％増・2年連続増）

9位［6位］：日産ノート 10万5908台（19.6％減・4年ぶり減）

10位［16位］：トヨタ・ルーミー 9万2890台（7.2％増・3年連続増）