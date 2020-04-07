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新車販売総合で N-BOX が3連覇、2年連続でトップ5を軽が独占　2019年度車名別

ホンダN-BOX
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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は4月4日、2019年度（2019年4月～2020年3月）の通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年度比3.3％増の24万7707台で、3年連続のトップとなった。

2位はダイハツ『タント』で同21.1％増の17万2679台、3位はスズキ『スペーシア』で同0.9％増の15万9799台。さらに4位に日産『デイズ』、5位にダイハツ『ムーヴ』が続き、昨年度に続き、トップ5を軽自動車勢が独占。登録車トップのトヨタ『カローラ』は6位どまりだった。

2019年度の新車販売台数ランキング上位10車は以下の通り。［］内は前年順位、（）内は前年比。

1位［1位］：ホンダN-BOX　24万7707台（3.3％増・4年連続増）
2位［3位］：ダイハツ・タント　17万2679台（21.1％増・2年連続増）
3位［2位］：スズキ・スペーシア　15万9799台（0.9％増・4年連続増）
4位［4位］：デイズ（日産）15万4881台（10.6％増・3年連続増）
5位［5位］：ダイハツ・ムーヴ　11万8675台（10.3％減・2年連続減）
6位［13位］：トヨタ・カローラ　11万4358台（21.1％増・2年連続増）
7位［8位］：トヨタ・プリウス　11万3361台（1.5％減・3年連続減）
8位［12位］：トヨタ・シエンタ　10万8067台（12.6％増・2年連続増）
9位［6位］：日産ノート　10万5908台（19.6％減・4年ぶり減）
10位［16位］：トヨタ・ルーミー　9万2890台（7.2％増・3年連続増）

《纐纈敏也＠DAYS》

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