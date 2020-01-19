プロショップ ヴォーグで『Super High-end Car Audio試聴会』　1月25・26日

1月25日（土）／26日（日）の2日間、千葉県千葉市にあるプロショップ ヴォーグにて『Super High-end Car Audio試聴会』が開催される。試聴できるスピーカーにはドイツのハイエンドブランド Micro Precision（マイクロプレシジョン）のフラッグシップモデル「Z-Studio」の2ウェイ機（税抜価格：109万円）や、スロベニアのZR SPEAKER LAB（ZRスピーカーラボ）のフラッグシップモデル「ZR Extravagance Line」の2ウェイ機（税抜価格：85万円）と「ZR Entry Line」の2ウェイ機（税抜価格：38.8万円）、そして、ドイツRS AUDIOの「RS Master 3 Mkll」（税抜価格：128万円）、「RS Stream 165-2」の2ウェイ機（税抜価格：30万円）などが揃う。組み合わせ試聴が可能なアンプについては、イギリスブランドの AUDIO WAVE、ドイツブランドの RS AUDIO や GROUND ZERO（グラウンドゼロ）から話題の製品を用意。発売間もないアメリカンブランドD'Amore Engineering（ダモーレエンジニアリング）のスーパーハイエンドアンプ「A1500.4」（税抜価格：予価93万円）となる。ケーブルについても評価の高い、ロシア TCHERNOV CABLE（チェルノフケーブル）と、 国産メーカーZonotone（ゾノトーン）の最新モデルをグレード別に複数用意されており、様々な組み合わせで比較試聴できる。また、愛車のオーディオシステムに「SIXTH ELEMENT」を試着して音質改善効果を体感できる「SIXTH ELEMENT体験即売会」も同時開催。参加費は無料・予約不要。両日ともに開催時間内であれば自由に参加できる。スーパーハイエンド機の試聴体験はもちろん、シックスエレメントの試着体験をしてみたい方、オーディオのアップグレードを検討中の方は、この機会にぜひプロショップ ヴォーグ店頭でお確かめいただきたい。●イベント名：Super High-end Car Audio試聴会 in Proshop Vogue●開催日時：2020年1月25日（土）12:00～19:00／26日（日）10:00～18:00●開催場所：Proshop Vogue店舗特設会場 千葉市中央区今井3-28-15 TEL 043-209-2135 URL：http://proshop-vogue.com/●協力：イース・コーポレーションご来店の際は、お気に入りの音源（USB/SD/CF/CD/DAP *ハイレゾ音源もOK）などをお持ちください。音源をお持ちでない方もコチラであらゆるジャンルの音楽を用意しておりますので、お気軽にご来店ください。▼Super High-end Car Audio試聴会で聴ける最高級ユニット（予定）▼◎スピーカー・ZR Speaker Lab : ZR Extravagance SATURN + N°1（85万円）・ZR Speaker Lab : ZR Entry 25T + 18MW（38万8000円）・Micro Precision : Z-Studio Tweeter + 170（109万円）・RS Audio：RS Stream 165-2（30万円）・RS Audio：RS Master 3 MKII（128万円）◎パワーアンプ・D'Amore Engineering : A1500.4（93万円）・RS Audio : RS Master T Mono x2（35万円 x2）・Audio Wave : Aspire Pro G JDP（70万円）・Audio Wave：Excel CA（39万円）・Ground Zero : GZPA Reference 2PURE（72万円）◎ケーブル・Zonotone：Shupreme AC-LX, Grandio AC-1, 7NAC-Granster 5000α, etc.・Tchernov Cable : ULTIMATE IC, REFERENCE MKII IC, CLASSIC MKII IC, etc.・Ground Zero : GZCC Reference RH※試聴機は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください※上記価格はすべて税抜価格となっています☆話題の音質改善アイテム SIXTH ELEMENT体験即売会同時開催☆