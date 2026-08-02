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30歳希望年収、男性987万・女性853万…28卒旧帝早慶

【男性】2028年卒 夏期 人気企業ランキング（1位～50位抜粋）
  • 【男性】2028年卒 夏期 人気企業ランキング（1位～50位抜粋）
  • 【男性】2028年卒 夏期 人気企業ランキング（50位～100位抜粋）
  • 【女性】2028年卒 夏期 人気企業ランキング（1位～45位抜粋）
  • 【女性】2028年卒 夏期 人気企業ランキング（45位～100位抜粋）

　リーディングマークは2026年、2028年卒予定の旧帝大早慶層の学生を対象とした「2028年卒 夏期 統合版／就職人気企業ランキング」の調査結果を発表した。男性トップ5を総合商社が独占した一方、女性は食品・消費財メーカーが上位に入るなど、男女間で志望傾向に明確な差が見られた。

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　同調査は2026年4月から7月、東京大学や一橋大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州大学の計12大学の2028年卒予定者を対象に実施。合同説明会やWebアンケートを通じて2,069名から有効回答を得た。選社企業は、同社がリストアップした約500社より学生1人につき第1志望企業群（5社）を選定している。

　男性の人気企業ランキングは、1位・三菱商事、2位・伊藤忠商事、3位・三井物産、4位・住友商事、5位・丸紅と、総合商社が上位をすべて占めた。一方、女性は1位・伊藤忠商事についで、2位に味の素がランクイン。さらに8位にサントリーホールディングス、9位に花王などが名を連ね、生活に身近な製品を扱うメーカーへの関心の高さが浮き彫りになった。志望業界も男性は総合商社（37.4％）についでコンサルティング（21.2％）が続いたが、女性は食品（27.5％）や消費財（21.3％）が上位に入った。

　30歳時点の希望年収は、男性の平均987万円に対し女性は平均853万円で、130万円以上の開きがあった。分布では男性の49.4％が「1,000万円以上」と回答。キャリアゴールは、男性が専門性の獲得を重視する「スペシャリスト」（45.8％）が最多だったが、女性は仕事とプライベートの両立を重視する「ワークライフバランス」（49.4％）がトップとなり、男性（36.6％）を大きく上回った。

　調査対象は東京大学や早稲田大学、慶應義塾大学など旧帝大早慶層の計12大学の学生。2026年4月から7月、合同説明会やWebアンケートで実施し、2,069名から回答を得た。選社企業はリストアップした約500社より、学生1人につき第一志望企業群を選定している。

2028年卒 夏期 人気企業ランキング＜男性1～10位＞
1位：三菱商事
2位：伊藤忠商事
3位：三井物産
4位：住友商事
5位：丸紅
6位：三菱地所
7位：三井不動産
8位：味の素
8位：トヨタ自動車
10位：野村総合研究所

2028年卒 夏期 人気企業ランキング＜女性1～10位＞
1位：伊藤忠商事
2位：味の素
3位：三菱商事
4位：三井物産
5位：三菱地所
6位：住友商事
7位：丸紅
8位：サントリーホールディングス
9位：花王
9位：三井不動産

《吹野准》

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