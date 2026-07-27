「007」「サーキットの狼」「西部警察」などの名車を再現、東京・丸の内で大型ショーケース公開…AUTOart

東京都千代田区・丸の内の日本生命丸の内ビルB1Fで、AUTOartの精密なモデルカーを集めた展示が行われている。

【画像全8枚】

AUTOart 1/18 アストンマーチン DB5 「007／ゴールドフィンガー」 ボンドカー

幅7mの大型ショーケースに、映画や漫画に登場する車両やバイクが並ぶ。たとえば「007／ゴールドフィンガー」のアストンマーチンDB5ボンドカー（1/18）では、回転式トリプル可変ナンバープレートや昇降式防弾リアシールド、煙幕発生装置などのギミックを再現している。

AUTOart 1/18 ロータス ヨーロッパ スペシャル （サーキットの狼／風吹 裕矢）ポルシェ 911 カレラ 2.7 RS （早瀬 佐近）

また「サーキットの狼」では、ロータス ヨーロッパ スペシャル（1/18）やポルシェ911カレラ2.7 RS（1/18）を、実車取材やコミック資料の検証を踏まえてモデル化した。

AUTOart 1/18 日産 フェアレディ 280Z 「西部警察」 スーパーZ

「西部警察」では、日産フェアレディ280Z「スーパーZ」（1/18）を、ボンネットやリアハッチ、ガルウイング、サーチライト、煙幕発射装置などの要素を含めて再現している。

バイク関連では「バリバリ伝説」からホンダCB750F（1/12）やホンダNSR500（1/12）も展示され、3Dスキャニングや写真撮影、コミックや実車情報の検証を通じた再現をうたう。

AUTOart 1/18 日産 フェアレディZ （S30） 悪魔のZとポルシェ 911 （930） ターボ 「湾岸ミッドナイト」 ブラックバード

さらに「湾岸ミッドナイト」では、日産フェアレディZ（S30）「悪魔のZ」（1/18）やポルシェ911（930）ターボ「ブラックバード」（1/18）、「頭文字D」ではトヨタ スプリンター トレノ（AE86）「プロジェクトD」ファイナルバージョン（30th ANNIVERSARY）（1/18）を用意した。

なお、販売元は株式会社ゲートウェイ・オートアート・ジャパンである。