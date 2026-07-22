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パラダ夕涼み会「第二夜」7月25日開催、長野・佐久平の高原で屋台や縁日が充実…上信越道「佐久平PA」直結

じゃんけん大会の様子
  • じゃんけん大会の様子
  • ウラナプア　フラダンスショー
  • 夜空に美しく映えるナイター照明
  • カブトムシドーム ナイトツアー
  • 縁日コーナ
  • バーズカフェ

長野県佐久市にある佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」（平尾山公園）で、夏の夜を楽しむイベント「パラダ 夕涼み会」が開催される。

【画像全6枚】

7月11日に行われた第一夜では、夕暮れ時から会場が提灯やライトアップに包まれ、開始直後から多くの来場者が集まった。

焼きそば、フランクフルト、イカ焼きなどの屋台や、冷たいドリンクを楽しめる「パラダBAR」が大人気となった。また、子ども向けのわっしょい縁日コーナー（わなげ・ヨーヨー釣りなど）や、夜の森でカブトムシと触れ合える「カブトムシドーム ナイトツアー」も好評を博し、大人から子どもまで笑顔で夜を楽しむ姿が見られた。

続く第二夜は2026年7月25日（土）17時から21時（予定）に開催される。

第二夜では、特別なナイター照明と心地よいBGMによる「光と音の演出」が加わるほか、屋台メニューにじゃがバターやかき氷が追加される。縁日エリアにはおもちゃすくいも加わり、規模が拡張される。

標高の高いパラダならではの涼しく澄んだ夜風も、熱帯夜を避けた避暑体験として魅力の一つだ。

入場料は無料（飲食・体験コンテンツ等は一部有料）。上信越自動車道「佐久平PA」からエスカレーターで直結しており、一般道からは平尾山公園駐車場（無料）が利用できる。

天候等により内容が一部変更または中止となる場合がある。

《森脇稔》

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