ついに iPhoneも値上げ、Pro Maxは最安21万円超・廉価版17eも10万円台に

Appleは7月18日、日本のApple StoreでiPhone、Apple Watch、AirPodsの販売価格を引き上げました。事前の告知はなく、オンラインストアの表示価格が改定されるサイレント値上げです。対象は現行モデルに加え、前世代のiPhone 16シリーズも含みます。

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■ iPhone 17 Pro Maxは最低21万4800円、唯一の10万円未満だった17eも10万7800円

値上げ幅が最も大きいのはiPhoneです。売れ筋のiPhone 17は12万9800円から14万2800円へと1万3000円上がり、最上位のiPhone 17 Pro Maxは19万4800円から21万4800円へと2万円の上昇となりました。

エントリーモデルのiPhone 17eも9万9800円から10万7800円となり、ついに現行で10万円未満の iPhone はなくなったことになります。

Apple WatchとAirPodsも各モデルがそろって値上がりし、AirPods Max 2のみが8万9800円で据え置かれました。

製品により約7%から12%、全体では約10%ほどの値上げです。各製品の新旧価格は下の表にまとめています。

各製品の最低価格（税込） 【画像全3枚】 製品 旧価格 新価格 差額 iPhone 17e（128GB） 99,800円 107,800円 +8,000円 iPhone 17（256GB） 129,800円 142,800円 +13,000円 iPhone Air（256GB） 159,800円 177,800円 +18,000円 iPhone 17 Pro（256GB） 179,800円 194,800円 +15,000円 iPhone 17 Pro Max（256GB） 194,800円 214,800円 +20,000円 iPhone 16（128GB） 114,800円 124,800円 +10,000円 iPhone 16 Plus（128GB） 129,800円 144,800円 +15,000円 Apple Watch Series 11 64,800円 71,800円 +7,000円 Apple Watch SE 3 37,800円 41,800円 +4,000円 Apple Watch Ultra 3 129,800円 142,800円 +13,000円 AirPods 4（ANC非搭載） 21,800円 23,800円 +2,000円 AirPods 4（ANC搭載） 29,800円 32,800円 +3,000円 AirPods Pro 3 39,800円 42,800円 +3,000円 AirPods Max 2 89,800円 89,800円 据え置き

■前月のiPadやMac値上げに続く動き

Appleは6月にMac・iPad・Vision Proなどを、前日の7月17日にはAppleCare＋を値上げしており、今回はそこで対象外だったiPhone・Apple Watch・AirPodsが引き上げられた形です。6月時点ではこれらの製品は改定の対象外でした。

世界的なAI設備投資ブームでメモリやストレージの価格が高騰し、玉突き的に半導体全般が値上がりしたこと、関税や紛争などグローバルな経済環境、また国内事情としては止まらない円安もあり、あらゆる電子機器の価格改定ニュースを聞かない日はないほどですが、とうとうiPhone にも値上げが到来しました。

この秋には、Appleとして初の折りたたみスマートフォンになる iPhone Fold (仮) 発売のうわさもあります。機構が複雑で、ただでさえストレート型よりプレミアムな価格帯が多いフォルダブルだけに、いくらになるのか今から戦々恐々です。