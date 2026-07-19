ついに iPhoneも値上げ、Pro Maxは最安21万円超・廉価版17eも10万円台に

Appleは7月18日、日本のApple StoreでiPhone、Apple Watch、AirPodsの販売価格を引き上げました。事前の告知はなく、オンラインストアの表示価格が改定されるサイレント値上げです。対象は現行モデルに加え、前世代のiPhone 16シリーズも含みます。
■ iPhone 17 Pro Maxは最低21万4800円、唯一の10万円未満だった17eも10万7800円
値上げ幅が最も大きいのはiPhoneです。売れ筋のiPhone 17は12万9800円から14万2800円へと1万3000円上がり、最上位のiPhone 17 Pro Maxは19万4800円から21万4800円へと2万円の上昇となりました。
エントリーモデルのiPhone 17eも9万9800円から10万7800円となり、ついに現行で10万円未満の iPhone はなくなったことになります。
Apple WatchとAirPodsも各モデルがそろって値上がりし、AirPods Max 2のみが8万9800円で据え置かれました。
製品により約7%から12%、全体では約10%ほどの値上げです。各製品の新旧価格は下の表にまとめています。
各製品の最低価格（税込）
|製品
|旧価格
|新価格
|差額
|iPhone 17e（128GB）
|99,800円
|107,800円
|+8,000円
|iPhone 17（256GB）
|129,800円
|142,800円
|+13,000円
|iPhone Air（256GB）
|159,800円
|177,800円
|+18,000円
|iPhone 17 Pro（256GB）
|179,800円
|194,800円
|+15,000円
|iPhone 17 Pro Max（256GB）
|194,800円
|214,800円
|+20,000円
|iPhone 16（128GB）
|114,800円
|124,800円
|+10,000円
|iPhone 16 Plus（128GB）
|129,800円
|144,800円
|+15,000円
|Apple Watch Series 11
|64,800円
|71,800円
|+7,000円
|Apple Watch SE 3
|37,800円
|41,800円
|+4,000円
|Apple Watch Ultra 3
|129,800円
|142,800円
|+13,000円
|AirPods 4（ANC非搭載）
|21,800円
|23,800円
|+2,000円
|AirPods 4（ANC搭載）
|29,800円
|32,800円
|+3,000円
|AirPods Pro 3
|39,800円
|42,800円
|+3,000円
|AirPods Max 2
|89,800円
|89,800円
|据え置き
■前月のiPadやMac値上げに続く動き
Appleは6月にMac・iPad・Vision Proなどを、前日の7月17日にはAppleCare＋を値上げしており、今回はそこで対象外だったiPhone・Apple Watch・AirPodsが引き上げられた形です。6月時点ではこれらの製品は改定の対象外でした。
世界的なAI設備投資ブームでメモリやストレージの価格が高騰し、玉突き的に半導体全般が値上がりしたこと、関税や紛争などグローバルな経済環境、また国内事情としては止まらない円安もあり、あらゆる電子機器の価格改定ニュースを聞かない日はないほどですが、とうとうiPhone にも値上げが到来しました。
この秋には、Appleとして初の折りたたみスマートフォンになる iPhone Fold (仮) 発売のうわさもあります。機構が複雑で、ただでさえストレート型よりプレミアムな価格帯が多いフォルダブルだけに、いくらになるのか今から戦々恐々です。