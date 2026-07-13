ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

デニム自販機が業界初登場、山陽道・福山SAに設置…試着室不要のフリーサイズ設計

「デニム自販機」
  • 「デニム自販機」
  • 「デニム自販機」
  • 商品例　Tシャツ
  • 商品例　イージーデニムパンツ(ショート)

岡山県倉敷市児島に本社を置くベティスミスは、山陽自動車道・福山サービスエリア（SA）下りに、業界初となる「デニム自動販売機（デニム自販機）」を設置・稼働開始したと発表した。

【画像全4枚】

同社は1970年創業の日本初のレディースジーンズ専業メーカーで、「ジーンズ文化の創造」をミッションに掲げている。

■ 「試着して選ぶ」常識を覆す

「デニム自販機」「デニム自販機」

ジーンズはこれまで「試着をして時間をかけて選ぶもの」という常識があった。一方、自動販売機は年齢・性別を問わず誰でも手軽に購入できる「日常の利便性」の象徴だ。

今回のデニム自販機は、この相反する二つを掛け合わせることで、ジーンズを気軽に買えるお土産にしたいという思いから生まれた新しい購買体験である。

ボタンを押すだけで購入から受け渡しまでが完結する、ジーンズとしては全く新しいセルフ販売スタイルを提案する。

■ 試着室不要のフリーサイズ設計

商品例　イージーデニムパンツ(ショート)商品例　イージーデニムパンツ(ショート)

販売する主力商品は、男女兼用・フリーサイズ設計の「デニム製イージーパンツ」。紐でウエストを調節できるため、試着室が不要な設計となっている。

ジーンズをお土産として位置づける「OMIYAGE JEANS」のコンセプトのもと、旅の思い出や海外観光客・インバウンド客へのギフトとしての新たな需要を狙う。なお「OMIYAGE JEANS」はベティスミスの登録商標である。

■ 設置概要・商品ラインナップ

設置場所は山陽自動車道・福山SA下り（広島県福山市津之郷町津之郷333-2）。ターゲットはドライブ利用客、観光客、インバウンド客。

販売商品はデニムイージーパンツ、Tシャツ、小物など。価格はイージーパンツ（ショート）が6490円、Tシャツが4290円、デニムポーチが1650円（いずれも税込み、ラインナップは随時見直し）。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews