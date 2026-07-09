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新明工業が夏祭り2026を開催、電動RCラリーカー操縦体験やレストア工場見学も…7月11‐12日

「SHINMEI夏祭り2026」
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自動車メーカー向けに次世代車両の試作・開発を手がける新明工業は7月11～12日、愛知県豊田市前田町のカーサービスショップセンター前田・次世代ショールームSowZowにて「SHINMEI夏祭り2026」を開催する。

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■ゲーム体験やプロゲーマーも登場

会場では「ぷよぷよ」や「太鼓の達人」の体験ブースを設置。「ぷよぷよトーナメント戦」も開催予定で、当日はプロゲーマーも招待される。

プロゲーマーは、名古屋NTPOJAのスポンサーであるNTPグループ「NTP Esports PLAZA」の施設スタッフとして従事しながら、カプコン公認のストリートファイター6対戦会「鯱拳（しゃちけん）」の企画・運営を手がける人物だ。初めての参加者でも楽しめる内容で、子どもから大人まで幅広く参加できる。

■電動RCカーや科学実験ショーも

電動RCラリーカーを実際に操縦できる体験コーナーでは、クルマを「見る」だけでなく「動かす」楽しさを体感できる。また、科学の原理を紹介する実験ショーも実施。夏休み前の子どもたちが遊びながら学べる内容となっている。

■来場特典と縁日コーナー

両日とも来場者にはポップコーンをプレゼント。小学生以下の子どもには、ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、射的などが楽しめる縁日コーナーで使える「縁日パスポート」を無料で配布する。浴衣を着て来場した人には粗品のプレゼントも用意されている。

■親子向け体験ブースも充実

ラグビー体験、キッズメカニック体験、しゃぼん玉体験、ロボット的当てチャレンジ、スタンプラリーなど、親子で楽しめる企画も多数用意。キッチンカーではベビーカステラ、フルーツ飴、たこ焼き、クレープ、唐揚げなどのフードも提供される。

■クルマ関連企画も同時開催

特選車フェアを同時開催し、在庫車のフェア価格案内や下取特別サポート、車検・点検予約特典なども提供。愛車の現在価格を予想する「査定額予想チャレンジ」ではピタリ賞・ニアピン賞・参加賞を用意し、成約者向けの「ご成約じゃんけんチャレンジ」ではじゃんけんに勝つと見積金額からの値引き特典も受けられる。新明工業が手がけるレストア車の整備工場を見学できる「レストア車工場見学」も実施予定だ。

会場内には昨年も好評だったミストエリアを設置し、暑さ対策にも配慮する。イベントの最新情報はLINEおよびインスタグラムで随時発信される。

開催時間は7月11日が14:00～20:00、7月12日が10:00～16:00。無料駐車場も完備している。

《森脇稔》

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