欧州最大の自動車内装展示会に初出展、高機能粘着ソリューションを披露…KGK共同技研化学

埼玉県所沢市に本社を置く機能性材料メーカー、KGK共同技研化学が、ドイツ・シュトゥットガルトのメッセ・シュトゥットガルトで開催された「Automotive Interiors Expo Europe 2026」に初出展した。

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同展示会は自動車内装分野に特化した世界有数の専門展示会で、世界各国の自動車メーカー（OEM）、ティア1サプライヤー、部品メーカー、材料メーカーが一堂に会する国際的な場となっている。

同社はブースにて自動車内装向けの高機能粘着ソリューションを紹介し、多くの来場者が訪れた。

欧州市場ではEV化やデジタルコックピット化が急速に進んでおり、それに伴う高機能粘着材料への需要が高まっている。同社は今回の出展を通じて、自社技術への期待の高さを実感したとしている。

展示した主な製品は、

・分子勾配両面テープ「954／300Zシリーズ」

・ゴム系粘着シート「20CAW」

・導電／絶縁エラストマー「ELEPON／IKEPON」、だ。

共同技研化学は、高機能粘着テープ、機能性フィルム、OCA（光学用透明粘着シート）、導電・絶縁材料などの研究・開発・製造・販売を手がける機能性材料メーカーだ。自動車、電子機器、半導体、ディスプレイ、医療など幅広い分野に独自技術を提供している。