TOPPAN、RFIDや自律走行ロボットで現場の自律化を提案…ものづくりワールド東京 2026

TOPPANホールディングスのグループ会社のTOPPANは、7月1日（水）から3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくり ワールド［東京］」内の「第4回製造業DX展［東京］」に出展する。

同展示会は「第38回 ものづくり ワールド［東京］」内で開催され、製造現場や工場のDXを推進するIT製品・サービスが集まる場だ。TOPPANは西3ホール（小間番号W19-10）に出展し、「IDマネジメントで人手に頼らない次世代の現場を実現」をテーマに、製造現場の自律化や製品の高度なデータ管理に貢献するソリューションを紹介する。

■ RFID搭載の自律走行搬送ロボット（AMR）を展示

製造現場の自律化・省力化を支援するソリューションとして、RFID機能を搭載した自律走行搬送ロボット（AMR）による製品の棚卸しや保守点検を紹介する。

あわせて、統合型製造DXソリューション「NAVINECT」や輸送容器所在管理システム「LogiViewer」など、現場の可視化を実現するサービスと導入事例も展示する。これらにより、人手に依存しない持続可能な生産体制の構築を支援する。

■ 国内初・国際標準EPCIS 2.0対応のサプライチェーン管理システム

TOPPANは、物流過程でセンサーが取得した温度などの製品状態データを、国際標準仕様「EPCIS 2.0」に準拠して共有できる国内初のサプライチェーンマネジメントシステムを提供している。

同システムは、欧州で導入が進むデジタルプロダクトパスポート（DPP）に関する国際的な規制にも対応した高度なデータ管理を実現する。展示会ではRFID付き製品とリーダーを使った入出荷のデモンストレーションも行う。

■ ホログラムと組み合わせた真贋判定ソリューション

トレーサビリティーシステム「ID-NEX」とホログラムを組み合わせた真贋判定ソリューションの導入事例も紹介する。模倣品対策だけでなく、サプライチェーンの透明化を通じて企業の信頼を守る管理体制の構築を支援する。将来的なDPP導入への対応も見据えた内容だ。

■ 電子ペーパーで製造現場のペーパーレス化を推進

表示内容を自在に書き換えられる電子ペーパーを活用し、製造現場のペーパーレス化と業務効率化を実現するソリューションも活用事例とともに紹介する。紙の指示書の印刷や差し替えにかかる工数を削減し、現場DXの推進を支援する。