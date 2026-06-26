【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 次のステップを模索する中国自動車メーカーの戦略を俯瞰する

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＜ゲスト講師＞

匠新 創業者兼CEO 田中 年一 氏

匠新 創新加速事業部 ディレクター・アナリスト 朱 真明 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

2026年、自動車の販売台数の頭打ち、一部の中国EV企業の急成長から失速への変化など、ここ数年にわたり、急速に成長してきた中国の自動車市場、NEV車市場が大きな転換点を迎えている。そのような中で、国営系のOEM、民間系のOEM、そして新興系のスタートアップは、変化に対応するための行動を起こし始めている。

北京モーターショーなどの展示会では見えない、日々の現地の情報からみえてくる各社の戦略的な取り組みを、現地ならではのファクトを元に包括的にまとめることで、さまざまなものが見えてくる。今回、現地情報に詳しく、自動車業界以外の動向にも詳しい匠新のお二方に、現地の生の声を共有いただく。

対談では、各社の戦略と直近の動向からみえてくる、次の動向について議論する。

1．直近の中国自動車市場の変化

2．北京モーターショーでみえていたこと

3．日々の動向からわかる各社戦略

4．全体視点でみてわかること

5．質疑応答・対談