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【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 次のステップを模索する中国自動車メーカーの戦略を俯瞰する

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＜ゲスト講師＞
匠新 創業者兼CEO 田中 年一 氏
匠新 創新加速事業部 ディレクター・アナリスト 朱 真明 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

2026年、自動車の販売台数の頭打ち、一部の中国EV企業の急成長から失速への変化など、ここ数年にわたり、急速に成長してきた中国の自動車市場、NEV車市場が大きな転換点を迎えている。そのような中で、国営系のOEM、民間系のOEM、そして新興系のスタートアップは、変化に対応するための行動を起こし始めている。
北京モーターショーなどの展示会では見えない、日々の現地の情報からみえてくる各社の戦略的な取り組みを、現地ならではのファクトを元に包括的にまとめることで、さまざまなものが見えてくる。今回、現地情報に詳しく、自動車業界以外の動向にも詳しい匠新のお二方に、現地の生の声を共有いただく。
対談では、各社の戦略と直近の動向からみえてくる、次の動向について議論する。

1．直近の中国自動車市場の変化
2．北京モーターショーでみえていたこと
3．日々の動向からわかる各社戦略
4．全体視点でみてわかること
5．質疑応答・対談

《レスポンス編集部》

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