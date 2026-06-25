オートバックス「A PIT」、クルマのスポーツカスタムに特化…大阪箕面市に新店舗開業

オートバックスセブンは、クルマのスポーツカスタムに特化した新コンセプトストア「A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪」を、大阪府箕面市に6月24日オープンした。

【画像】「A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪」

同店は「A PIT AUTOBACS」ブランドの新コンセプトストアで、走りに関わる商品・サービスを提供する。

トヨタ『GR86』やホンダ『シビック』など5車種を中心に、サスペンションや吸排気系などの機能系パーツを豊富に取り揃え、専門スタッフが最適なチューニングを提案する。カスタム車両の販売やメンテナンス、車検・整備まで、購入からアフターサービスまで一貫して対応する。

店内では、サーキット走行向けのタイヤやオイル、関連グッズを展開する。スポーツシートブランド「RECARO」は常時15脚以上を展示し、実際に座って比較・体感しながら選べる環境を整える。併設ピットでは、購入商品の即日取付にも対応する。

さらに、HKS製品を「見て・触って・相談できる」サテライトショップ「HKS GATE OSAKA」をインショップとして関西で初めて展開する。

「A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪」の所在地は大阪府箕面市瀬川3丁目1-30。駐車台数は13台、ピット台数は3台。営業時間は平日11:00～19:00、土日祝10:00～18:00で、定休日は月・木曜だ。