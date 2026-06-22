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世界初・全身IP66防水対応！ ヒューマノイド「DEEPRobotics DR02」の取り扱い開始　エルザジャパン

世界初・全身IP66防水対応の産業用ヒューマノイド「DEEPRobotics DR02」をエルザ ジャパンが国内取り扱い開始
  • 世界初・全身IP66防水対応の産業用ヒューマノイド「DEEPRobotics DR02」をエルザ ジャパンが国内取り扱い開始

株式会社 エルザ ジャパンは2026年6月18日（木）、DEEPRobotics社製の全天候型・産業用ヒューマノイドロボット「DEEPRobotics DR02」の国内向け取り扱い開始を発表した。

人型ロボットとして世界初のフルボディIP66防水・防塵設計

DEEPRobotics DR02は、人型ロボットとして世界で初めて（2026年6月 DEEPRobotics社調べ）全身にIP66規格の防塵・防水設計を採用した産業用ヒューマノイドロボットだ。

IP66規格への対応により、雨天・高湿度・粉塵といった過酷な屋外環境での稼働が可能。従来の産業用ロボットが抱えていた「環境制約による運用不可」という課題を克服し、複雑な実フィールドでの常時稼働を実現する。

階段走行対応と高い拡張性で実用性を追求

同製品は最新のモーション制御技術により、不整地を含む複雑な地形での自律移動に加え、人間の生活・作業環境に不可欠な「階段での走行」にも対応している。資材搬送や緊急時のオペレーションにおける実用性は高い。

さらに「モジュール式クイックデタッチ（迅速着脱・交換）」設計を採用しており、作業目的に応じたエンドエフェクタの変更が容易だ。エルザ ジャパンが取り扱うInspire-RobotsやLinkerbotといった高性能ロボットハンドとの高度な互換性も備え、精密作業から力強いハンドリングまで多様なタスクへの展開をサポートする。

エルザ ジャパンは1997年の設立以来、プロフェッショナル向けGPU搭載製品やAIサーバー、高性能ワークステーション「ELSA VELUGA」シリーズを展開してきた。今後もフィジカルAIの実装を支援するロボティクス分野にも注力していく姿勢を示している。

《ロボスタ編集部》

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