『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』30周年記念、コラボミニ四駆や貴重なイラストグッズも

「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』30周年記念展」が、東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAにて2026年7月3日（金）から2026年8月16日（日）にかけて開催される。このたび、描きおろしイラストによるキービジュアル、入場特典、グッズ、購入特典に関する新情報が公開された。

【画像全10枚】

入場特典：イラストカード（全10種）

『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎える。

これを記念して開催される本展では、烈・豪をはじめとするキャラクターたちの友情や、迫力あるミニ四駆レースの魅力を紹介。名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆が展示されるほか、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置される。

このたび公開されたキービジュアルは、8キャラクターのイラストを本展のために描きおろし。つなぎを着た各キャラクターのイラストは、会場に設置される等身大パネルや特典、オリジナルグッズ等としても展開される。

購入特典：タイヤホイール風ステッカー（全10種）

また、このイラストを使用したB7サイズのイラストカードが、企画展への入場にあたりランダムで1枚プレゼントされる。

『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ラバーストラップ

本イラストなどを使用したオリジナルグッズや、ミニ四駆関連商品なども多数販売。「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）&ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.）」や「缶バッジコレクション（全16種）」「アクリルスタンド（全8種）」「ラバーストラップ」がラインナップ。

『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』缶バッジコレクション（全16種）

さらに、コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』も並ぶ。

コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』

1会計3,000円（税込）以上お買い上げごとに「タイヤホイール風ステッカー（全10種）」もランダムで1枚プレゼントされる。

『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』アクリルスタンド（全8種）

『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』アクリルスタンド（全8種）

トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆

＜開催概要＞

会場：東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F） 【画像全10枚】 開催期間：2026年7月3日（金）- 2026年8月16日（日） 開催時間：11:00 - 19:00（最終入場18:30） 入場料；

前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始）

コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間終了）

当日券：1,200円（税込） 主催：DNP大日本印刷

特別協力：コロコロコミック編集部／小学館集英社プロダクション／タミヤ／Production I.G

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