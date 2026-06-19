【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－

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講師：KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパル 轟木 光 氏

BEVは本当に失速しているのでしょうか。そして、電池を巡る競争の勝者は誰になるのでしょうか。世界の電池市場ではいま、数字上の成長と、現場で語られる「体感の失速」が同時に存在しています。BEV市場は拡大を続けている一方で、欧米では政策の後退や戦略修正が相次ぎ、「電動化は踊り場に入った」との見方も広がりつつあります。

本セミナーでは、こうした表層的なニュースの裏側で進行している電池産業の構造変化を読み解きます。自動車産業・エネルギー産業・地政学という3つのレイヤーで同時多発的に起きている変化を整理し、参加者の皆さまが自社・自事業・投資判断にどのように接続すべきかを考えていただくことを目的としています。中心となる問いは、次の3点です。

・BEV失速論は一時的なノイズなのか、それとも構造変化のシグナルなのでしょうか

・LFP、ナトリウムイオン、全固体電池へと進む「電池の多極化」は、どこに向かうのでしょうか

・中国が推し進める標準化は、新たな貿易障壁なのか、それとも世界標準となるのでしょうか

特に、中国の新たな電池安全規制 GB38031-2025 を、単なる「技術基準」としてではなく、産業政策・地政学の文脈から読み解く点が重要となるのではないでしょうか。この規制をどのように解釈するかによって、日系・欧米系の電池メーカー、さらには自動車OEMの中長期戦略は大きく変わり得ます。

本セミナーで扱う主な内容

1.市場俯瞰 数字の成長と「体感の失速」の間にある本質

2.電池技術の「多様化」という新秩序 LFP逆転・ナトリウムの「二面性」・全固体現在地

3.GB38031-2025：中国が仕掛けた「見えない貿易障壁」 「安全規制」という名の産業標準化戦略の全貌

4.電池規則 欧州が構築した「ライフサイクル包囲網」と、日本の制度的空白

5.地政学的「電池戦争」の構造 中国 vs 日本 vs 欧米：誰が「標準」を握るか

6.（全固体電池を含んだ）日本企業の勝ち筋 様々なシナリオとともに

短期的な市場変動にとらわれるのではなく、10年後の産業地図を見据えた視点から、電池を巡る競争の行方を立体的に解説します。