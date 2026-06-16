XCRスプリントカップ第3戦「どんぐりハチ公ラリー」、トーヨータイヤ勢が複数クラス制覇

6月13日に秋田県大館市で開催されたXCRスプリントカップシリーズ第3戦「第44回どんぐりハチ公ラリー」で、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY」を装着したスバル『フォレスター』がXC-2Sクラスで優勝を果たした。

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XCRスプリントカップは、クロスカントリー車両によるラリーレースとして2022年にシリーズ化されたモータースポーツイベント。これまで北海道エリアでの開催に限定されていたが、参加台数の増加とともに全国的な注目を集め、2026年より本州でも開催されることとなった。

今大会は狭小な林道を中心に変化に富んだ路面への対応力が問われるコース設定で、荒れた未舗装路での摩擦変化への対応に加え、狭くテクニカルな区間での正確なライン取りと安定したトラクション性能が勝敗を左右する内容となった。タイヤには高い操縦安定性と耐久性、駆動力が求められる。

XC-2Sクラス（気筒容積が2000ccを超えるSUV車両）に初参戦したチーム「WISTERIA with TOYO TIRES」は、ドライバーの藤野秀之選手とコ・ドライバーの玉城詩菜選手がスバル・フォレスターにトーヨータイヤ製「OPEN COUNTRY R/T」（225/60 R17）を装着して出走。大雨が降りしきる過酷なコンディションの中、クラス優勝を達成した。同チームは昨年度のXC-3クラスチャンピオンであり、今回の優勝で第1戦・第2戦に続く3戦連続優勝となった。

藤野選手は「大雨が降りしきる中、OPEN COUNTRYがしっかり性能を発揮して完走・優勝を果たすことができ、とても嬉しい」とコメント。玉城選手も「多くの車両がリタイヤとなる過酷なレースだったが、OPEN COUNTRYは耐久性・グリップとも安定しており、完走につながったと実感している」と述べた。

XC-3クラスでは「ハイブリッジファースト with TOYO TIRES」チームがワンツーフィニッシュを達成。いずれもOPEN COUNTRY A/T III（175/80 R16）を装着する坂本誠選手・花田圭一選手組のスズキ『ジムニーシエラ』と、小玉絵里加選手・松下和樹選手組のスズキ『ジムニー』がそれぞれ1位・2位を獲得た。

OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとしたトーヨータイヤの主力ブランドで、国際的なレースでの実績を通じて耐久性能や耐外傷性が磨かれてきた。アグレッシブなパターンデザインとともに国内外で高い評価を得ており、国内ではホワイトレター仕様の商品も展開されている。

XCRスプリントカップシリーズ2026年の次戦は、第4戦「ASAMA ATTACK」が8月1日～2日に開催される予定だ。

OPEN COUNTRYシリーズ