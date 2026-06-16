ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

XCRスプリントカップ第3戦「どんぐりハチ公ラリー」、トーヨータイヤ勢が複数クラス制覇

XC-2Sクラス優勝 「WISTERIA with TOYO TIRES」 藤野秀之選手・玉城詩菜選手/スバル・フォレスター
  • XC-2Sクラス優勝 「WISTERIA with TOYO TIRES」 藤野秀之選手・玉城詩菜選手/スバル・フォレスター
  • OPEN COUNTRYシリーズ

6月13日に秋田県大館市で開催されたXCRスプリントカップシリーズ第3戦「第44回どんぐりハチ公ラリー」で、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY」を装着したスバル『フォレスター』がXC-2Sクラスで優勝を果たした。

【画像全2枚】

XCRスプリントカップは、クロスカントリー車両によるラリーレースとして2022年にシリーズ化されたモータースポーツイベント。これまで北海道エリアでの開催に限定されていたが、参加台数の増加とともに全国的な注目を集め、2026年より本州でも開催されることとなった。

今大会は狭小な林道を中心に変化に富んだ路面への対応力が問われるコース設定で、荒れた未舗装路での摩擦変化への対応に加え、狭くテクニカルな区間での正確なライン取りと安定したトラクション性能が勝敗を左右する内容となった。タイヤには高い操縦安定性と耐久性、駆動力が求められる。

XC-2Sクラス（気筒容積が2000ccを超えるSUV車両）に初参戦したチーム「WISTERIA with TOYO TIRES」は、ドライバーの藤野秀之選手とコ・ドライバーの玉城詩菜選手がスバル・フォレスターにトーヨータイヤ製「OPEN COUNTRY R/T」（225/60 R17）を装着して出走。大雨が降りしきる過酷なコンディションの中、クラス優勝を達成した。同チームは昨年度のXC-3クラスチャンピオンであり、今回の優勝で第1戦・第2戦に続く3戦連続優勝となった。

藤野選手は「大雨が降りしきる中、OPEN COUNTRYがしっかり性能を発揮して完走・優勝を果たすことができ、とても嬉しい」とコメント。玉城選手も「多くの車両がリタイヤとなる過酷なレースだったが、OPEN COUNTRYは耐久性・グリップとも安定しており、完走につながったと実感している」と述べた。

XC-3クラスでは「ハイブリッジファースト with TOYO TIRES」チームがワンツーフィニッシュを達成。いずれもOPEN COUNTRY A/T III（175/80 R16）を装着する坂本誠選手・花田圭一選手組のスズキ『ジムニーシエラ』と、小玉絵里加選手・松下和樹選手組のスズキ『ジムニー』がそれぞれ1位・2位を獲得た。

OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとしたトーヨータイヤの主力ブランドで、国際的なレースでの実績を通じて耐久性能や耐外傷性が磨かれてきた。アグレッシブなパターンデザインとともに国内外で高い評価を得ており、国内ではホワイトレター仕様の商品も展開されている。

XCRスプリントカップシリーズ2026年の次戦は、第4戦「ASAMA ATTACK」が8月1日～2日に開催される予定だ。

OPEN COUNTRYシリーズOPEN COUNTRYシリーズ
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews