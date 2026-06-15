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オートバックス、「クルマのバースデーポイント」10月開始… 車検満了日の約2カ月前にポイント付与

オートバックスが会員特典をリニューアル。車を主役にした新特典「クルマのバースデーポイント」を導入
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オートバックスセブンは、2026年10月からオートバックス会員制度のポイント特典を一部刷新し、新たに「クルマのバースデーポイント」の提供を始める。

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同社は、車両価格や物価の上昇などを背景に平均車齢が上がり、定期点検・メンテナンスの重要性が高まっている一方で、店舗では「適切なタイミングが分かりづらい」「忙しく後回しにしてしまう」といった声があるとして、愛車を起点にした特典体系へ見直す方針を示した。

新特典では、車検満了日を「クルマのバースデー」と位置づけ、毎年同日を基準にポイントを付与する。付与は基準日の約2カ月前の月初で、会員ランクに応じて年間最大2000ポイント（オートバックス限定Vポイント）を付与する。付与日から約3カ月間が有効期限となる。

対象は、クルマのバースデーの3カ月前の月末時点で、(1)会員情報に登録のある車両情報に「車検満了日」が登録されている、(2)Vポイントが貯まるカードのW登録がある、(3)オートバックスの最終来店日が1年以内、の3条件をすべて満たす会員。

付与したポイントは、全国のオートバックスグループ店舗で点検・整備サービスやカー用品の購入に利用できる。

なお、同社は「誕生月ポイント」および「ランクキープポイント」特典を2026年9月をもって終了し、同年10月から「クルマのバースデーポイント」に切り替える。

《森脇稔》

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