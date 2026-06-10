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中国ROKAEの溶接ロボット、IDECファクトリーソリューションズが先行公開へ…ロボットテクノロジージャパン2026

ROKAE協働ロボット 溶接パッケージ
  • ROKAE協働ロボット 溶接パッケージ

IDECファクトリーソリューションズは、6月11日（木）～13日（土）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される産業用ロボット・自動化システムの専門展「ロボットテクノロジージャパン2026（RTJ2026）」に出展する。ブース位置は展示ホールF-06だ。

同社は中国の先進的ロボットメーカーROKAEの国内正規販売代理店として、人手不足に悩む中小企業の現場に向けた「即戦力パッケージ」を実演展示する。

■「人なし時代」に対応する3つの特長

採用難、人件費の高騰、ベテランの引退など、製造現場の課題が深刻化するなか、同社が提案するパッケージ製品には次の3つの特長がある。

（1）【簡単】ロボット専任者が不要で、複雑なシステム構築（SI）を省き、短期間で運用を開始できる「届いてすぐ動く」設計。

（2）【低価格】ROKAEの高いコストパフォーマンスにより投資リスクを最小化し、中小企業でも手の届く価格帯を実現。

（3）【安心】IDECファクトリーソリューションズの安全技術により、最新安全規格に対応した「柵なし」運用が可能。

■展示する3つの即戦力パッケージ

【パレタイジングパッケージ】

省スペースで移動設置が可能な協働ロボットパッケージ。箱サイズを入力するだけで利用を開始できる簡単設定で、多品種対応と段取り替えの「見える化」を実演する。人力による疲労や品質のばらつきをなくし、安定生産・省人化を実現する。

【マシンテンディングパッケージ】

工作機械へのワークセット・取り出し作業の自動化に最適なパッケージ。IP67の高い環境耐性を持ち、過酷な産業用途にも対応する。手作業に近い高精度な挿入で、柔軟なシステム構成を可能にする。

【溶接パッケージ】

溶接工程の人材不足を解決する製品を正式ローンチ前に先行公開する。指一本で動かせるダイレクトティーチングと独自アルゴリズムによる高い軌跡精度で、職人が行っていた繊細な作業を正確に再現する。

■インパクトデモ：35kg可搬ロングリーチロボット

最大35kgの高可搬と2246mmの超ロングリーチを誇る協働ロボット（CR35-35/2.2C）も実演する。独自の振動抑制技術と全軸トルクセンサにより、従来の協働ロボットでは困難だった重量物のハンドリングを「柵なし」で安全に実現する。

■ブース内特別企画：ROIシミュレーター

ブース内では「ROIシミュレーター」を設置し、パレタイジングパッケージ導入における投資対効果を個別に算出するサービスを提供する。来場者の現場の人件費や課題に応じた具体的なリターンをその場で確認できる。

開場時間は10:00～17:00（最終日は16:00まで）。

《森脇稔》

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