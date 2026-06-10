物流現場の効率化・省人化を支援、Kardex Japanが出展へ…ロボットテクノロジージャパン 2026

AutoStoreのグローバルパートナーであるKardex Japanは、6月11日（木）から13日（土）まで愛知県の「Aichi Sky Expo」で開催される「ロボットテクノロジージャパン2026」に出展する。

Kardexにとって東海地区への出展は今回が初めてとなる。

展示ブース（ホールF、ブース番号F-63）では、省スペースかつ柔軟に導入できるAutoStoreソリューション「スターターグリッド」を中心に、物流現場の効率化・省人化を支援するソリューションを紹介する。

あわせて、AutoStoreや自動倉庫の導入を初めて検討する来場者に向けたセミナーも開催する。

セミナーのタイトルは「見過ごされがちな『探す・歩く・待つ』を減らす方法～導入しやすく拡張できるスターターグリッド～」。

日々の倉庫オペレーションに潜む「探す・歩く・待つ」といった作業のムダに着目し、それらを削減することで実現できる効率的な倉庫運用を解説する。また、将来的な拡張にも対応可能なスターターグリッドの特長と活用方法を紹介する。

セミナーは6月11日（木）16:00～16:40、ホールEの出展者ワークショップ会場で実施。講師はKardexジャパン株式会社 ビジネスマネージャー AutoStore担当の青木文康氏が務める。

AutoStoreはノルウェー創業のテクノロジー企業で、現在60か国近くで1700以上のシステムが稼働している。最先端のソフトウェアを活用したオーダーフルフィルメントの自動化・最適化により、迅速な配送と環境負荷の最小化を両立させるソリューションを提供している。

Kardexは世界的なイントラロジスティクス・ソリューションのリーディング企業で、世界30カ国以上で約2700名が活躍している。