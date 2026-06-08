ホーム プレミアム ビジネス 記事

BYD、独CAM「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位…中国自動車メーカー初

BYDががドイツの研究機関センター・オブ・オートモーティブ・マネジメント（CAM）の「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位に
  • BYDががドイツの研究機関センター・オブ・オートモーティブ・マネジメント（CAM）の「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位に

BYDが、ドイツの研究機関センター・オブ・オートモーティブ・マネジメント（CAM）が公表する「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位を獲得した。

CAMは自動車メーカーの技術革新や市場への影響力を分析・評価する調査機関で、欧州を中心に業界関係者やメディアから信頼されている。

同レポートの世界総合ランキングでBYDは157ポイントを獲得し、前年首位のフォルクスワーゲングループ（143ポイント）を上回った。メルセデスベンツは134ポイントで3位だった。

CAMが2005年に調査を開始して以来、中国自動車メーカーが世界総合ランキングで首位を取るのは初めてだという。

BYDは電動化技術やバッテリー技術、スマート化技術での技術革新が高く評価されたとしている。具体的にはブレードバッテリー、DM-i／DM-pハイブリッド、e-Platform 3.0、CTB（Cell to Body）、iTAC、DiSus、XUANJIアーキテクチャなどを市場投入してきた。

さらに、バッテリー、モーター、電子制御システム、自動車用半導体など主要技術を自社で開発・生産する垂直統合型の体制を構築し、電動化市場での競争力を高めている点も評価された。

BYDは1995年設立のハイテク企業で、自動車、バッテリー、電子機器、新エネルギー、鉄道交通などを手がける。自動車事業のBYD Autoは2003年に設立され、EVやPHEVの開発・販売を進めている。2022年には化石燃料車の生産を終了し、新エネルギー車へ完全移行したとされる。

BYDアジア太平洋自動車販売事業部は2012年に設立され、アジア・太平洋地域20以上の国と地域で事業を展開している。

《森脇稔》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

BYD 比亜迪汽車

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews