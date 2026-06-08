BYD、独CAM「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位…中国自動車メーカー初

BYDが、ドイツの研究機関センター・オブ・オートモーティブ・マネジメント（CAM）が公表する「Automotive INNOVATIONS Report 2026」で世界首位を獲得した。

CAMは自動車メーカーの技術革新や市場への影響力を分析・評価する調査機関で、欧州を中心に業界関係者やメディアから信頼されている。

同レポートの世界総合ランキングでBYDは157ポイントを獲得し、前年首位のフォルクスワーゲングループ（143ポイント）を上回った。メルセデスベンツは134ポイントで3位だった。

CAMが2005年に調査を開始して以来、中国自動車メーカーが世界総合ランキングで首位を取るのは初めてだという。

BYDは電動化技術やバッテリー技術、スマート化技術での技術革新が高く評価されたとしている。具体的にはブレードバッテリー、DM-i／DM-pハイブリッド、e-Platform 3.0、CTB（Cell to Body）、iTAC、DiSus、XUANJIアーキテクチャなどを市場投入してきた。

さらに、バッテリー、モーター、電子制御システム、自動車用半導体など主要技術を自社で開発・生産する垂直統合型の体制を構築し、電動化市場での競争力を高めている点も評価された。

BYDは1995年設立のハイテク企業で、自動車、バッテリー、電子機器、新エネルギー、鉄道交通などを手がける。自動車事業のBYD Autoは2003年に設立され、EVやPHEVの開発・販売を進めている。2022年には化石燃料車の生産を終了し、新エネルギー車へ完全移行したとされる。

BYDアジア太平洋自動車販売事業部は2012年に設立され、アジア・太平洋地域20以上の国と地域で事業を展開している。